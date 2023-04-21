https://ria.ru/20230421/raaba-1866888788.html
Биография Доминика Рааба
Биография Доминика Рааба - РИА Новости, 21.04.2023
Биография Доминика Рааба
Британский государственный деятель Доминик Рааб (Dominic Raab) родился 25 февраля 1974 года в городе Бикингем (графство Бакингемшир, Великобритания). РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:51
2023-04-21T13:51
2023-04-21T13:51
справки
доминик рааб
великобритания
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Британский государственный деятель Доминик Рааб (Dominic Raab) родился 25 февраля 1974 года в городе Бикингем (графство Бакингемшир, Великобритания).Изучал право в Оксфордском университете, затем получил степень магистра в Кембриджском университете.Начал свою карьеру юристом-международником в юридической фирме Linklaters. В 2000 году Доминик Рааб поступил на работу в Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO). Занимался консультированием по широкому кругу вопросов, включая защиту инвесторов Соединенного Королевства, морские вопросы, борьбу с терроризмом, заморские территории Великобритании и международное космическое право.В 2003 году был направлен в Гаагу (Нидерланды), чтобы возглавить группу, занимавшуюся привлечением к ответственности обвиняемых в военных преступлениях в Международном трибунале по бывшей Югославии. По возвращении в Лондон консультировал по арабо-израильскому конфликту, законодательству ЕС и Гибралтару. В 2006-2010 годах работал в парламенте, возглавлял штаб Дэвида Дэвиса, в то время теневого министра внутренних дел, а затем секретаря теневого министра юстиции Доминика Гриве. 6 мая 2010 года был избран депутатом-консерватором в парламент Великобритании от округа Ишер и Уолтон. Переизбирался в 2015, 2017 годах. В декабре 2019 года был переизбран в четвертый раз, набрав 49% голосов.В 2015-2016 годах занимал должность заместителя госсекретаря парламента, министра по правам человека.С июня 2017 года по январь 2018 года – государственный министр юстиции.С января по июль 2018 года был государственным министром по жилищному строительству. 9 июля 2018 года Доминик Рааб был назначен на пост министра по делам Brexit.15 ноября 2018 года подал в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. В июле 2019 года Доминик Рааб был назначен государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества и заместителем премьер-министра Бориса Джонсона.В сентябре 2020 года после объединения министерств иностранных дел и международного развития, Рааб стал государственным секретарем нового Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.С 15 сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года занимал должность заместителя премьер-министра, лорда-канцлера и государственного секретаря по вопросам юстиции.В сентябре 2022 года Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьер-министра страны Лиз Трасс.25 октября 2022 года Доминик Рааб был вновь назначен на должность вице-премьера и министра юстиции в правительстве нового премьер-министра Британии Риши Сунака. 21 апреля 2023 года Доминик Рааб подал в отставку после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении. Жалобы в адрес Рааба появились в ноябре 2022 года, когда бывшие сотрудники чиновника заявили, что он "создал культуру страха" в своем отделе. Рааб отверг обвинения, после чего запросил провести расследование по данному поводу. Доминик Рааб – автор книги The Assault on Liberty – What Went Wrong with Rights (Fourth Estate), соавтор книги After the Coalition. Доминик Рааб женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, доминик рааб, великобритания
Справки, Доминик Рааб, Великобритания
Британский государственный деятель Доминик Рааб (Dominic Raab) родился 25 февраля 1974 года
в городе Бикингем (графство Бакингемшир, Великобритания).
Изучал право в Оксфордском университете, затем получил степень магистра в Кембриджском университете.
Начал свою карьеру юристом-международником в юридической фирме Linklaters.
В 2000 году Доминик Рааб поступил на работу в Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO). Занимался консультированием по широкому кругу вопросов, включая защиту инвесторов Соединенного Королевства, морские вопросы, борьбу с терроризмом, заморские территории Великобритании и международное космическое право.
В 2003 году был направлен
в Гаагу (Нидерланды), чтобы возглавить группу, занимавшуюся привлечением к ответственности обвиняемых в военных преступлениях в Международном трибунале по бывшей Югославии. По возвращении в Лондон консультировал по арабо-израильскому конфликту, законодательству ЕС и Гибралтару.
В 2006-2010 годах работал
в парламенте, возглавлял штаб Дэвида Дэвиса, в то время теневого министра внутренних дел, а затем секретаря теневого министра юстиции Доминика Гриве.
6 мая 2010 года был избран
депутатом-консерватором в парламент Великобритании от округа Ишер и Уолтон. Переизбирался в 2015, 2017 годах. В декабре 2019 года был переизбран в четвертый раз, набрав 49% голосов.
В 2015-2016 годах занимал должность заместителя госсекретаря парламента, министра по правам человека.
С июня 2017 года по январь 2018 года – государственный министр юстиции.
С января по июль 2018 года был государственным
министром по жилищному строительству.
9 июля 2018 года Доминик Рааб был назначен
на пост министра по делам Brexit.
15 ноября 2018 года подал в отставку
из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.
В июле 2019 года Доминик Рааб был назначен
государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества и заместителем премьер-министра Бориса Джонсона.
В сентябре 2020 года
после объединения министерств иностранных дел и международного развития, Рааб стал государственным секретарем нового Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.
С 15 сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года занимал должность заместителя премьер-министра, лорда-канцлера и государственного секретаря по вопросам юстиции.
В сентябре 2022 года Доминик Рааб сообщил
, что не войдет в состав кабинета министров нового премьер-министра страны Лиз Трасс.
25 октября 2022 года Доминик Рааб был вновь назначен
на должность вице-премьера и министра юстиции в правительстве нового премьер-министра Британии Риши Сунака.
21 апреля 2023 года Доминик Рааб подал в отставку
после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении. Жалобы в адрес Рааба появились в ноябре 2022 года, когда бывшие сотрудники чиновника заявили, что он "создал культуру страха" в своем отделе. Рааб отверг обвинения, после чего запросил провести расследование по данному поводу.
Доминик Рааб – автор
книги The Assault on Liberty – What Went Wrong with Rights (Fourth Estate), соавтор
книги After the Coalition.
Доминик Рааб женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников