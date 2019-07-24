Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T21:47Z
https://ria.ru/20190724/1556853143.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_0:0:4119:2318_1036x0_80_0_0_73d37b8391e0a4b92b499965b3632655.jpg
РИА Новости

Новый глава МИД Британии пообещал, что страна выйдет из ЕС к концу октября

Вчера, 21:47
418
© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия обязательно выйдет из ЕС к концу октября, заявил новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
В среду вечером экс-министр по вопросам Brexit Рааб был назначен главой МИД и заместителем премьера.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Вчера, 19:04
"Настала пора действовать". Борис Джонсон обозначил приоритетыБывший глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона вступил в должность премьер-министра.
"Наиболее важная вещь – это выход Британии из Евросоюза к концу октября, предпочтительно со сделкой. В любом случае, мы обязаны завершить процесс Brexit", - сказал Рааб журналистам.
Сразу после назначения он прибыл в здание МИД, находящееся рядом с резиденцией премьер-министра.
Ранее новый премьер Борис Джонсон назвал своим приоритетом осуществление Brexit.
1110000
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес
Главой минобороны Великобритании стал Бен Уоллес
РИА
Новости
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Мюллер назвал "российское дело" одной из главных угроз демократии в США
Американский космический беспилотник X-37B
Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока
Лента
новостей
Роберт Мюллер
Адвокат Трампа прокомментировал показания Мюллера по "российскому делу"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
В Лондоне несколько сотен человек вышли на акцию против политики Джонсона
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Силы специальных операций ВСУ перейдут на вооружение НАТО до 2025 года
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Лидер лейбористов прокомментировал первую премьерскую речь Джонсона
Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре
Улицы и дома Каракаса с частично восстановленным электроснабжением
В Каракасе метро возобновило работу после отключения электричества
Стивен Баркли
Главой министерства по вопросам Brexit переназначили Стивена Баркли
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Совбез ООН отменил заседание по Сирии из травмы глаза Педерсена
Прити Пател
Главой МВД Великобритании стала Прити Пател
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Виталий Кличко
Замглавы офиса Зеленского призвал не политизировать увольнение Кличко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
09:19В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Лента новостейМолния