Новый глава МИД Британии пообещал, что страна выйдет из ЕС к концу октября

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия обязательно выйдет из ЕС к концу октября, заявил новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

В среду вечером экс-министр по вопросам Brexit Рааб был назначен главой МИД и заместителем премьера.

"Наиболее важная вещь – это выход Британии из Евросоюза к концу октября, предпочтительно со сделкой. В любом случае, мы обязаны завершить процесс Brexit", - сказал Рааб журналистам.

Сразу после назначения он прибыл в здание МИД, находящееся рядом с резиденцией премьер-министра.