Джонсон объявил о слиянии МИД и министерства международного развития

"Мы проводим крупнейший со времен Второй мировой войны пересмотр нашей международной и оборонной стратегии. Международная помощь и внешняя политика - это одно и то же, они преследуют одну цель. Сегодня разделительная линия между министерством международного развития и внешнеполитическим ведомством уходит… Мы объявляем о создании министерства иностранных дел и международного развития", - сказал Джонсон.