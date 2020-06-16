Джонсон объявил о слиянии МИД и министерства международного развития

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. МИД и министерство международного развития Великобритании в очередной раз сольются в единое ведомство, которое будет называться министерством иностранных дел и развития, объявил во вторник премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы проводим крупнейший со времен Второй мировой войны пересмотр нашей международной и оборонной стратегии. Международная помощь и внешняя политика - это одно и то же, они преследуют одну цель. Сегодня разделительная линия между министерством международного развития и внешнеполитическим ведомством уходит… Мы объявляем о создании министерства иностранных дел и международного развития", - сказал Джонсон.
Он сообщил, что глава ведомства будет определять, какие страны более всего нуждаются в британской финансовой помощи, а за реализацию стратегии в сфере международного развития на местах будут отвечать послы. Новое ведомство, которое возглавит, по всей видимости, нынешний глава МИД Доминик Рааб, должно начать функционировать в полной мере уже в сентябре.
Министерство международного развития, называвшееся тогда министерством по развитию за рубежом, появилось при лейбористском правительстве Гарольда Вильсона в 1964 году, в 1970-м, уже при консерваторах, слилось с Форин-офисом, а в 1974-м, опять при Вильсоне, снова отделилось. При Маргарет Тэтчер в 1979 году ведомства вновь объединились, в 1997 году при правительстве Тони Блэра снова разъединились. Джонсон продолжил, таким образом, традицию Консервативной партии объединять ведомства.