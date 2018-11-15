Британский министр по вопросам Brexit объявил об отставке

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил в Twitter об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.
Ранее сообщалось, что британский министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара направил премьер-министру Терезе Мэй письмо об отставке.
"Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС ", — написал Рааб в Twitter.
В письме к Мэй Рааб отметил, что он не может "примирить условия соглашения с обещаниями, данными стране". "Это вопрос общественного доверия", — считает министр.
Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz— Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.