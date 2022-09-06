Рейтинг@Mail.ru
Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/raab-1814951135.html
Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров
Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров - РИА Новости, 06.09.2022
Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров
Вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьера страны Лиз Трасс. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:57
2022-09-06T20:12
доминик рааб
в мире
авто
лиз трасс
елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_0:215:4119:2532_1920x0_80_0_0_ca033df1089ec792fb8664265ee03dc6.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьера страны Лиз Трасс.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера."Спасибо блестящей команде минюста за всю их тяжелую работу за последний год. Удачи новому премьер-министру и ее команде. Я буду поддерживать правительство с задней скамьи (члены парламента Британии, заседающие на задних скамьях, не имеют должности в правительстве - ред.)", - написал Рааб в Twitter.Ранее бывший вице-премьер поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра.
https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_229:0:3890:2746_1920x0_80_0_0_8e874b058901a917788fd16051785054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доминик рааб, в мире, авто, лиз трасс, елизавета ii
Доминик Рааб, В мире, Авто, Лиз Трасс, Елизавета II
19:57 06.09.2022 (обновлено: 20:12 06.09.2022)
 
Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров

Британский вице-премьер Рааб заявил, что не войдет в новый кабинет министров

© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьера страны Лиз Трасс.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
"Спасибо блестящей команде минюста за всю их тяжелую работу за последний год. Удачи новому премьер-министру и ее команде. Я буду поддерживать правительство с задней скамьи (члены парламента Британии, заседающие на задних скамьях, не имеют должности в правительстве - ред.)", - написал Рааб в Twitter.
Ранее бывший вице-премьер поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 19:41
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
 
Доминик РаабВ миреАвтоЛиз ТрассЕлизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала