https://ria.ru/20220906/raab-1814951135.html

Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров

Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров - РИА Новости, 06.09.2022

Британский вице-премьер Рааб не войдет в новый кабинет министров

Вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьера страны Лиз Трасс. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:57

2022-09-06T19:57

2022-09-06T20:12

доминик рааб

в мире

авто

лиз трасс

елизавета ii

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав кабинета министров нового премьера страны Лиз Трасс.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера."Спасибо блестящей команде минюста за всю их тяжелую работу за последний год. Удачи новому премьер-министру и ее команде. Я буду поддерживать правительство с задней скамьи (члены парламента Британии, заседающие на задних скамьях, не имеют должности в правительстве - ред.)", - написал Рааб в Twitter.Ранее бывший вице-премьер поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра.

https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html

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