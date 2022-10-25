https://ria.ru/20221025/raab-1826743288.html

Вице-премьер при Джонсоне Рааб получил аналогичный пост в кабинете Сунака

Вице-премьер при Джонсоне Рааб получил аналогичный пост в кабинете Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Вице-премьер при Джонсоне Рааб получил аналогичный пост в кабинете Сунака

Вице-премьер и министр юстиции в кабинете Бориса Джонсона Доминик Рааб назначен на эту же должность в правительстве нового премьера Британии Риши Сунака,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

в мире

доминик рааб

риши сунак

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер и министр юстиции в кабинете Бориса Джонсона Доминик Рааб назначен на эту же должность в правительстве нового премьера Британии Риши Сунака, сообщили в офисе премьера."Доминик Рааб был назначен вице-премьером, лордом казначейства и министром юстиции", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьер-министра Британии.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, доминик рааб, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии