https://ria.ru/20230420/baskov-1866684688.html
Басков высказался о сбежавших за границу артистах
Басков высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 20.04.2023
Басков высказался о сбежавших за границу артистах
Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:13
2023-04-20T18:13
2023-04-20T18:13
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной, сообщает "Абзац". После начала спецоперации Николай Басков поддержал российских военнослужащих.Прошлым летом он исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР и призвал к сплоченности. Музыкант также посещал госпитали с ранеными солдатами и выступал для жителей новых регионов.В конце прошлого года он пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. По словам артиста, он никогда не хотел жить где-то, кроме России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай басков, лариса долина, донецкая народная республика, россия, знаменитости
Шоубиз, Николай Басков, Лариса Долина, Донецкая Народная Республика, Россия, Знаменитости
Басков высказался о сбежавших за границу артистах
Певец Николай Басков рассказал, что думает о сбежавших за границу артистах