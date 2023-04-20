https://ria.ru/20230420/baskov-1866684688.html

Басков высказался о сбежавших за границу артистах

Басков высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 20.04.2023

Басков высказался о сбежавших за границу артистах

Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:13

2023-04-20T18:13

2023-04-20T18:13

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной, сообщает "Абзац". После начала спецоперации Николай Басков поддержал российских военнослужащих.Прошлым летом он исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР и призвал к сплоченности. Музыкант также посещал госпитали с ранеными солдатами и выступал для жителей новых регионов.В конце прошлого года он пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. По словам артиста, он никогда не хотел жить где-то, кроме России.

https://ria.ru/20220722/baskov-1804164083.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, лариса долина, донецкая народная республика, россия, знаменитости