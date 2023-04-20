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Басков высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
18:13 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/baskov-1866684688.html
Басков высказался о сбежавших за границу артистах
Басков высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 20.04.2023
Басков высказался о сбежавших за границу артистах
Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:13
2023-04-20T18:13
шоубиз
николай басков
лариса долина
донецкая народная республика
россия
знаменитости
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной, сообщает "Абзац". После начала спецоперации Николай Басков поддержал российских военнослужащих.Прошлым летом он исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР и призвал к сплоченности. Музыкант также посещал госпитали с ранеными солдатами и выступал для жителей новых регионов.В конце прошлого года он пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. По словам артиста, он никогда не хотел жить где-то, кроме России.
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николай басков, лариса долина, донецкая народная республика, россия, знаменитости
Шоубиз, Николай Басков, Лариса Долина, Донецкая Народная Республика, Россия, Знаменитости
Басков высказался о сбежавших за границу артистах

Певец Николай Басков рассказал, что думает о сбежавших за границу артистах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Николай Басков высказался о сбежавших за границу коллегах на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной, сообщает "Абзац".
«

"Огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют. Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших", – отметил певец.

После начала спецоперации Николай Басков поддержал российских военнослужащих.
Прошлым летом он исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР и призвал к сплоченности. Музыкант также посещал госпитали с ранеными солдатами и выступал для жителей новых регионов.
В конце прошлого года он пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. По словам артиста, он никогда не хотел жить где-то, кроме России.
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ШоубизНиколай БасковЛариса ДолинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗнаменитости
 
 
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