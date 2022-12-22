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Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО - РИА Новости, 22.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221222/baskov-1840503836.html
Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО
Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО - РИА Новости, 22.12.2022
Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО
Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
шоубиз
николай басков
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на премии "Мы рядом. Доброе дело". Об этом сообщил канал "360". Также на мероприятии музыкант призвал людей к взаимопомощи и самосовершенствованию.Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" прошла накануне в Красногорске. Мероприятие посвятили специальной военной операции. Победителями стали военные, волонтеры, корреспонденты и активисты. Награду получили 120 лауреатов. В состав жюри вошли известные люди, в том числе Басков. Мероприятие учредил глава региона Алексей Воробьев в 2013 году. Участниками могли стать совершеннолетние жители, зарегистрированные в Подмосковье. Ранее Басков вспомнил посещение госпиталя в зоне СВО. Также артист назвал участников спецоперации настоящими героями.
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николай басков, общество
Шоубиз, Николай Басков, Общество
12:53 22.12.2022
 
Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО

Певец Николай Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО

© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на премии "Мы рядом. Доброе дело". Об этом сообщил канал "360".
Также на мероприятии музыкант призвал людей к взаимопомощи и самосовершенствованию.
"Мы боремся за новое будущее. Мы давно забыли такие слова, как любовь, взаимопомощь и поддержка. Мы не будем прежними. Мы должны стать лучше", – высказался исполнитель.
Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" прошла накануне в Красногорске. Мероприятие посвятили специальной военной операции. Победителями стали военные, волонтеры, корреспонденты и активисты. Награду получили 120 лауреатов. В состав жюри вошли известные люди, в том числе Басков.
Мероприятие учредил глава региона Алексей Воробьев в 2013 году. Участниками могли стать совершеннолетние жители, зарегистрированные в Подмосковье.
Ранее Басков вспомнил посещение госпиталя в зоне СВО. Также артист назвал участников спецоперации настоящими героями.
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