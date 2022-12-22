Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО
Певец Николай Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО
© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на премии "Мы рядом. Доброе дело". Об этом сообщил канал "360".
Также на мероприятии музыкант призвал людей к взаимопомощи и самосовершенствованию.
"Мы боремся за новое будущее. Мы давно забыли такие слова, как любовь, взаимопомощь и поддержка. Мы не будем прежними. Мы должны стать лучше", – высказался исполнитель.
Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" прошла накануне в Красногорске. Мероприятие посвятили специальной военной операции. Победителями стали военные, волонтеры, корреспонденты и активисты. Награду получили 120 лауреатов. В состав жюри вошли известные люди, в том числе Басков.
Мероприятие учредил глава региона Алексей Воробьев в 2013 году. Участниками могли стать совершеннолетние жители, зарегистрированные в Подмосковье.
Ранее Басков вспомнил посещение госпиталя в зоне СВО. Также артист назвал участников спецоперации настоящими героями.