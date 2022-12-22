https://ria.ru/20221222/baskov-1840503836.html

Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО

Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО - РИА Новости, 22.12.2022

Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО

Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

шоубиз

николай басков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754432818_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_ae0218a9c0bbd44137c37bc4eef4a399.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Николай Басков пожертвовал миллион рублей организации "Волонтеры Подмосковья" в помощь семьям участников спецоперации. Артист рассказал о своем решении на премии "Мы рядом. Доброе дело". Об этом сообщил канал "360". Также на мероприятии музыкант призвал людей к взаимопомощи и самосовершенствованию.Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" прошла накануне в Красногорске. Мероприятие посвятили специальной военной операции. Победителями стали военные, волонтеры, корреспонденты и активисты. Награду получили 120 лауреатов. В состав жюри вошли известные люди, в том числе Басков. Мероприятие учредил глава региона Алексей Воробьев в 2013 году. Участниками могли стать совершеннолетние жители, зарегистрированные в Подмосковье. Ранее Басков вспомнил посещение госпиталя в зоне СВО. Также артист назвал участников спецоперации настоящими героями.

https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, общество