https://ria.ru/20221221/premiya-1840382171.html

В Подмосковье более ста человек получили премию "Мы рядом. Доброе дело"

В Подмосковье более ста человек получили премию "Мы рядом. Доброе дело" - РИА Новости, 21.12.2022

В Подмосковье более ста человек получили премию "Мы рядом. Доброе дело"

Ежегодную десятую юбилейную премию губернатора Московской области вручили 120 лауреатам в региональном Доме правительства, в этом году ее получили участники... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T21:48

2022-12-21T22:19

общество

андрей воробьев

евгений поддубный

николай басков

московская область (подмосковье)

россия

игорь бутман

маргарита симоньян

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 дек — РИА Новости. Ежегодную десятую юбилейную премию губернатора Московской области вручили 120 лауреатам в региональном Доме правительства, в этом году ее получили участники спецоперации, военные корреспонденты и волонтеры, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас особое, сложное время для нашей страны, и мы понимаем, что сейчас как никогда мы должны быть единой силой. Мы должны объединиться вокруг того, что сделает нашу страну сильнее", — сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев в приветственном слове.Призовой фонд премии в этом году составил 60 миллионов рублей. Победителями в единственной номинации "Доброе дело" стали 120 человек: в категории "СВО" — 62 человека, в категории "Военный корреспондент" — 22 человека, в категории "Волонтеры" — 36 человек. Каждый из них получит награду в размере 500 тысяч рублей.В состав жюри вошли народные артисты России Николай Басков и Игорь Бутман, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симонян, журналист Андрей Медведев, ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия, а также олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по гимнастике Никита Нагорный."Премия "Мы рядом. Доброе дело" важна тем, что привлекает огромное внимание к взаимодействию нашей страны с армией, которая, безусловно, является частью страны. Не секрет, что есть проблемы... И то, как жители всей страны и, в частности, Подмосковья, стали тылом нашей армии, — очень важно и для тех, кто находится на переднем крае, и для России в целом. Мы столкнулись с серьезным вызовом, и без такой консолидации, без гражданской мобилизации преодолеть эти проблемы невозможно", —сказал военный корреспондент Евгений Поддубный, который также стал лауреатом премии. Премия губернатора Московской области проходит с 2013 года по инициативе главы региона. В этом году она направлена на поощрение инициатив по поддержке спецоперации, а также укрепления территориальной целостности и суверенитета России. Участниками могли стать совершеннолетние граждане, имеющие регистрацию в Подмосковье. Оценивался личный вклад каждого в поддержку СВО, его значимость для региона или страны в целом. За все время существования премии ее лауреатами стали 13 тысяч жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20221207/volontery-1837070316.html

https://ria.ru/20221205/nagrada-1836505302.html

https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей воробьев, евгений поддубный, николай басков, московская область (подмосковье), россия, игорь бутман, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt