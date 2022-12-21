21:48 21.12.2022 (обновлено: 22:19 21.12.2022)
В Подмосковье более ста человек получили премию "Мы рядом. Доброе дело"
Более ста человек получили премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело"
Люди на мероприятии. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 дек — РИА Новости. Ежегодную десятую юбилейную премию губернатора Московской области вручили 120 лауреатам в региональном Доме правительства, в этом году ее получили участники спецоперации, военные корреспонденты и волонтеры, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас особое, сложное время для нашей страны, и мы понимаем, что сейчас как никогда мы должны быть единой силой. Мы должны объединиться вокруг того, что сделает нашу страну сильнее", — сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев в приветственном слове.
Призовой фонд премии в этом году составил 60 миллионов рублей. Победителями в единственной номинации "Доброе дело" стали 120 человек: в категории "СВО" — 62 человека, в категории "Военный корреспондент" — 22 человека, в категории "Волонтеры" — 36 человек. Каждый из них получит награду в размере 500 тысяч рублей.
В состав жюри вошли народные артисты России Николай Басков и Игорь Бутман, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симонян, журналист Андрей Медведев, ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия, а также олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по гимнастике Никита Нагорный.
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"Премия "Мы рядом. Доброе дело" важна тем, что привлекает огромное внимание к взаимодействию нашей страны с армией, которая, безусловно, является частью страны. Не секрет, что есть проблемы... И то, как жители всей страны и, в частности, Подмосковья, стали тылом нашей армии, — очень важно и для тех, кто находится на переднем крае, и для России в целом. Мы столкнулись с серьезным вызовом, и без такой консолидации, без гражданской мобилизации преодолеть эти проблемы невозможно", —сказал военный корреспондент Евгений Поддубный, который также стал лауреатом премии.
Премия губернатора Московской области проходит с 2013 года по инициативе главы региона. В этом году она направлена на поощрение инициатив по поддержке спецоперации, а также укрепления территориальной целостности и суверенитета России. Участниками могли стать совершеннолетние граждане, имеющие регистрацию в Подмосковье. Оценивался личный вклад каждого в поддержку СВО, его значимость для региона или страны в целом. За все время существования премии ее лауреатами стали 13 тысяч жителей Подмосковья.