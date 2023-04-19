https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html

Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили

Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили - РИА Новости, 19.04.2023

Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:06

2023-04-19T12:06

2023-04-19T12:06

шоубиз

oxxxymiron (мирон федоров)

санкт-петербург

происшествия

россия

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. В пресс-службе также уточнили, что соответчиком привлечена менеджер артиста Евгения Муродшоева. В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Он также потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Истец заявил, что в треке есть призыв к разделению России. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в ресстр физлиц-иноагентов. Вскоре Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню музыканта "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".В январе Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда". После начала спецоперации артист публично осудил ее и уехал из России. После этого он стал планировать свои концерты исключительно за границей. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html

санкт-петербург

россия

москва

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

oxxxymiron (мирон федоров), санкт-петербург, происшествия, россия, москва