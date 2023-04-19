Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили
В Санкт-Петербурге отложили судебный процесс о запрете песни рэпера Oxxxymiron* "Ойда"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
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"Заседание отложено на 6 июня в связи с привлечением соответчика", – рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе также уточнили, что соответчиком привлечена менеджер артиста Евгения Муродшоева.
В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Он также потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Истец заявил, что в треке есть призыв к разделению России. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.
В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в ресстр физлиц-иноагентов. Вскоре Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню музыканта "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
В январе Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда".
После начала спецоперации артист публично осудил ее и уехал из России. После этого он стал планировать свои концерты исключительно за границей.
*Признан Минюстом иноагентом