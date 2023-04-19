Рейтинг@Mail.ru
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:06 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили - РИА Новости, 19.04.2023
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:06
2023-04-19T12:06
шоубиз
oxxxymiron (мирон федоров)
санкт-петербург
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909341_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_207f5f7f010dac64d54f84538ff23aac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. В пресс-службе также уточнили, что соответчиком привлечена менеджер артиста Евгения Муродшоева. В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Он также потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Истец заявил, что в треке есть призыв к разделению России. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в ресстр физлиц-иноагентов. Вскоре Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню музыканта "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".В январе Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда". После начала спецоперации артист публично осудил ее и уехал из России. После этого он стал планировать свои концерты исключительно за границей. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html
санкт-петербург
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909341_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6b3cec04c1939b1597ad31f9f6fc5c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
oxxxymiron (мирон федоров), санкт-петербург, происшествия, россия, москва
Шоубиз, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Москва
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили

В Санкт-Петербурге отложили судебный процесс о запрете песни рэпера Oxxxymiron* "Ойда"

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению иска о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 6 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
«

"Заседание отложено на 6 июня в связи с привлечением соответчика", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе также уточнили, что соответчиком привлечена менеджер артиста Евгения Муродшоева.
В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Он также потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Истец заявил, что в треке есть призыв к разделению России. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.
В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в ресстр физлиц-иноагентов. Вскоре Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню музыканта "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
В январе Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда".
После начала спецоперации артист публично осудил ее и уехал из России. После этого он стал планировать свои концерты исключительно за границей.
*Признан Минюстом иноагентом
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов
7 февраля, 17:42
 
ШоубизOxxxymiron (Мирон Федоров)Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала