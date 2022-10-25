https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html

Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской

Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской - РИА Новости, 25.10.2022

Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок",... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:27

общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

oxxxymiron (мирон федоров)

шоубиз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья.В ходе судебного заседания прокурор попросила признать текст "Последнего звонка" экстремистским, направить решение суда в Минюст для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции. По мнению представителя столичной прокуратуры, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма". "Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - заключила делегат истца. Сам рэпер или его представитель на заседание не явились. По сведениям суда, повестка была отправлена надлежащим образом, но не получена ответчиком.По данным столичной прокуратуры, после комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что "в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек рэпера, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.Министерство юстиции РФ в начале октября включило Oxxxymiron* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Ранее российские суды признавали экстремистскими тексты песен таких музыкальных групп, как "Порнофильмы", "Коррозия металла", "Коловрат".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220914/proverka-1816619054.html

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), oxxxymiron (мирон федоров)