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Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html
Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской
Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской - РИА Новости, 25.10.2022
Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской
Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок",... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:15
2022-10-25T16:27
общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
oxxxymiron (мирон федоров)
шоубиз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья.В ходе судебного заседания прокурор попросила признать текст "Последнего звонка" экстремистским, направить решение суда в Минюст для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции. По мнению представителя столичной прокуратуры, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма". "Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - заключила делегат истца. Сам рэпер или его представитель на заседание не явились. По сведениям суда, повестка была отправлена надлежащим образом, но не получена ответчиком.По данным столичной прокуратуры, после комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что "в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек рэпера, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.Министерство юстиции РФ в начале октября включило Oxxxymiron* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Ранее российские суды признавали экстремистскими тексты песен таких музыкальных групп, как "Порнофильмы", "Коррозия металла", "Коловрат".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220914/proverka-1816619054.html
https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html
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общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), oxxxymiron (мирон федоров)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Oxxxymiron (Мирон Федоров), Шоубиз
16:15 25.10.2022 (обновлено: 16:27 25.10.2022)
 
Суд признал песню Oxxxymiron* "Последний звонок" экстремистской

Суд признал текст песни рэпера Oxxxymiron "Последний звонок" экстремистским

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Oxxxymiron (физическое лицо — иноагент)
Рэп-исполнитель Oxxxymiron (физическое лицо — иноагент) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэп-исполнитель Oxxxymiron (физическое лицо — иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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В ходе судебного заседания прокурор попросила признать текст "Последнего звонка" экстремистским, направить решение суда в Минюст для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции. По мнению представителя столичной прокуратуры, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма". "Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - заключила делегат истца. Сам рэпер или его представитель на заседание не явились. По сведениям суда, повестка была отправлена надлежащим образом, но не получена ответчиком.
По данным столичной прокуратуры, после комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что "в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек рэпера, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.
Министерство юстиции РФ в начале октября включило Oxxxymiron* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Ранее российские суды признавали экстремистскими тексты песен таких музыкальных групп, как "Порнофильмы", "Коррозия металла", "Коловрат".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ШоубизОбществоРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Oxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
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