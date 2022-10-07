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Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами - РИА Новости, 07.10.2022
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Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами - РИА Новости, 07.10.2022
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:11
2022-10-07T22:23
дмитрий глуховский
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов.Помимо Глуховского*, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включили Балтатарову Евгению Семеновну* и Ясавеева Искэндэра Габдрахмановича*.Федоров Мирон Янович**, он же Oxxxymiron**, пополнил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, вместе со Сторожевой Ириной Владимировной** и Поповой Аленой Владимировной**. Согласно данным Минюста, обе женщины — украинские журналистки и работают на "Радио Свобода"*.*СМИ, выполняющее функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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дмитрий глуховский, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Дмитрий Глуховский, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:11 07.10.2022 (обновлено: 22:23 07.10.2022)
 
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами

Минюст признал писателя Глуховского и рэпера Oxxxymiron иноагентами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДмитрий Глуховский*
Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Глуховский*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов.
Помимо Глуховского*, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включили Балтатарову Евгению Семеновну* и Ясавеева Искэндэра Габдрахмановича*.
Федоров Мирон Янович**, он же Oxxxymiron**, пополнил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, вместе со Сторожевой Ириной Владимировной** и Поповой Аленой Владимировной**.
Согласно данным Минюста, обе женщины — украинские журналистки и работают на "Радио Свобода"*.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 18:11
Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов
 
Дмитрий ГлуховскийРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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