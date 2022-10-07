https://ria.ru/20221007/smi-inoagenty-1822375987.html
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами - РИА Новости, 07.10.2022
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:11
2022-10-07T21:11
2022-10-07T22:23
дмитрий глуховский
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793742258_0:141:3032:1847_1920x0_80_0_0_3ea0addf646925575c636dfebf7106c5.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов.Помимо Глуховского*, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включили Балтатарову Евгению Семеновну* и Ясавеева Искэндэра Габдрахмановича*.Федоров Мирон Янович**, он же Oxxxymiron**, пополнил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, вместе со Сторожевой Ириной Владимировной** и Поповой Аленой Владимировной**. Согласно данным Минюста, обе женщины — украинские журналистки и работают на "Радио Свобода"*.*СМИ, выполняющее функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий глуховский, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Дмитрий Глуховский, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:11 07.10.2022 (обновлено: 22:23 07.10.2022)
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
Минюст признал писателя Глуховского и рэпера Oxxxymiron иноагентами
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр
СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов.
Помимо Глуховского*, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включили Балтатарову Евгению Семеновну* и Ясавеева Искэндэра Габдрахмановича*.
Федоров Мирон Янович**, он же Oxxxymiron**, пополнил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, вместе со Сторожевой Ириной Владимировной** и Поповой Аленой Владимировной**.
Согласно данным Минюста, обе женщины — украинские журналистки и работают на "Радио Свобода"*.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.