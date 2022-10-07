https://ria.ru/20221007/smi-inoagenty-1822375987.html

Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами

Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами - РИА Новости, 07.10.2022

Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами

Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:11

2022-10-07T21:11

2022-10-07T22:23

дмитрий глуховский

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Oxxxymiron** попал в перечень физлиц-иноагентов.Помимо Глуховского*, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включили Балтатарову Евгению Семеновну* и Ясавеева Искэндэра Габдрахмановича*.Федоров Мирон Янович**, он же Oxxxymiron**, пополнил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, вместе со Сторожевой Ириной Владимировной** и Поповой Аленой Владимировной**. Согласно данным Минюста, обе женщины — украинские журналистки и работают на "Радио Свобода"*.*СМИ, выполняющее функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дмитрий глуховский, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)