https://ria.ru/20230111/oxxxymiron-1844162735.html
Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму
Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму - РИА Новости, 11.01.2023
Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга назначил 70 тысяч рублей штрафа рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:55
2023-01-11T15:55
2023-01-11T15:56
происшествия
санкт-петербург
oxxxymiron (мирон федоров)
шоубиз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга назначил 70 тысяч рублей штрафа рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные призывы к сепаратизму. В декабре городская прокуратура сообщала, что по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в соцсети "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Надзорное ведомство добилось возбуждения уголовного дела о публичных призывах к сепаратизму и направило его в суд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал РИА Новости, что речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице во "ВКонтакте". Согласно материалам на сайте Октябрьского районного суда, истцом по этому административному делу выступает прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. К ответственности по части второй статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) действительно привлекается Мирон Федоров*. "Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района… Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении городской прокуратуры. В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости подтвердили, что штраф назначен Мирону Федорову*. Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 7 февраля начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам рэпер.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html
https://ria.ru/20211217/oksimiron-1764316847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, oxxxymiron (мирон федоров)
Происшествия, Санкт-Петербург, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Шоубиз
15:55 11.01.2023 (обновлено: 15:56 11.01.2023)
Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму
Суд оштрафовал рэпера Мирона Федорова на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости.
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга назначил
70 тысяч рублей штрафа рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные призывы к сепаратизму.
В декабре городская прокуратура сообщала, что по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в соцсети "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.
Надзорное ведомство добилось возбуждения уголовного дела о публичных призывах к сепаратизму и направило его в суд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал РИА Новости, что речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице во "ВКонтакте".
Согласно материалам на сайте Октябрьского районного суда, истцом по этому административному делу выступает прокуратура Адмиралтейского района Петербурга
. К ответственности по части второй статьи 20.3.2 КоАП РФ
(публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) действительно привлекается Мирон Федоров*.
"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района… Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении городской прокуратуры.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости подтвердили, что штраф назначен Мирону Федорову*.
Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 7 февраля начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс
", ООО "Звук" и сам рэпер.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.