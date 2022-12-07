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Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда" - РИА Новости, 07.12.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221207/oxxxymiron-1836907322.html
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда" - РИА Новости, 07.12.2022
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"
Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:02
2022-12-07T12:03
шоубиз
происшествия
россия
санкт-петербург
цензура
oxxxymiron (мирон федоров)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к распространению, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд... зарегистрировал административное исковое заявление прокурора Адмиралтейского района... к ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирону Федорову* о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению", - говорится в сообщении.Как следует из экспертного заключения, полученного истцом, автор песни обосновывает важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как информирует пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ", также присутствует соответствующий лозунг."Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия", - приведена в сообщении позиция прокуратуры."Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron* "Ойда", - уточняют в ведомстве.В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни Oxxxymiron* "Последний звонок".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, россия, санкт-петербург, цензура, oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Цензура, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
12:02 07.12.2022 (обновлено: 12:03 07.12.2022)
 
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"

Прокуратура Петербурга просит суд запретить распространение песни рэпера Oxxxymiron "Ойда"

© oxxxymironofficial/YouTubeКадр из клипа OXXXYMIRON* — КТО УБИЛ МАРКА?
Кадр из клипа OXXXYMIRON* — КТО УБИЛ МАРКА?
© oxxxymironofficial/YouTube
Кадр из клипа OXXXYMIRON* — КТО УБИЛ МАРКА?
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к распространению, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд... зарегистрировал административное исковое заявление прокурора Адмиралтейского района... к ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирону Федорову* о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению", - говорится в сообщении.
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Как следует из экспертного заключения, полученного истцом, автор песни обосновывает важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как информирует пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ", также присутствует соответствующий лозунг.
"Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия", - приведена в сообщении позиция прокуратуры.
"Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron* "Ойда", - уточняют в ведомстве.
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