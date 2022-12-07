https://ria.ru/20221207/oxxxymiron-1836907322.html

Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"

Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда" - РИА Новости, 07.12.2022

Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"

Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:02

2022-12-07T12:02

2022-12-07T12:03

шоубиз

происшествия

россия

санкт-петербург

цензура

oxxxymiron (мирон федоров)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к распространению, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд... зарегистрировал административное исковое заявление прокурора Адмиралтейского района... к ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирону Федорову* о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению", - говорится в сообщении.Как следует из экспертного заключения, полученного истцом, автор песни обосновывает важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как информирует пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ", также присутствует соответствующий лозунг."Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия", - приведена в сообщении позиция прокуратуры."Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron* "Ойда", - уточняют в ведомстве.В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни Oxxxymiron* "Последний звонок".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html

https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург, цензура, oxxxymiron (мирон федоров)