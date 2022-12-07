12:02 07.12.2022 (обновлено: 12:03 07.12.2022)
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"
Прокуратура Петербурга просит суд запретить распространение песни рэпера Oxxxymiron "Ойда"
Кадр из клипа OXXXYMIRON* — КТО УБИЛ МАРКА?
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Райсуд в Петербурге зарегистрировал иск прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) запрещенной к распространению, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд... зарегистрировал административное исковое заявление прокурора Адмиралтейского района... к ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирону Федорову* о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению", - говорится в сообщении.
Как следует из экспертного заключения, полученного истцом, автор песни обосновывает важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как информирует пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ", также присутствует соответствующий лозунг.
"Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия", - приведена в сообщении позиция прокуратуры.
"Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron* "Ойда", - уточняют в ведомстве.
В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни Oxxxymiron* "Последний звонок".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента