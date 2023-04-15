https://ria.ru/20230415/moon-1865324249.html

Отступать некуда. Россия готовится к высадке на ничейную территорию

Отступать некуда. Россия готовится к высадке на ничейную территорию - РИА Новости, 15.04.2023

Отступать некуда. Россия готовится к высадке на ничейную территорию

Возвращение на Луну — стратегическая необходимость, считают российские ученые. По их мнению, освоение "седьмого континента" по важности можно сравнить с... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:11

наука

космос - риа наука

луна

земля

россия

лев зеленый

владимир путин

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147559/60/1475596096_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1ab0d2c6facf461bb92746add3ca8669.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Николай Гурьянов. Возвращение на Луну — стратегическая необходимость, считают российские ученые. По их мнению, освоение "седьмого континента" по важности можно сравнить с созданием ядерного оружия. Что и как будут искать на естественном спутнике Земли — в материале РИА Новости.Вода изменила всеСССР и США добились выдающихся результатов в исследовании Луны в 1960-70-х. Советский Союз так и не отправил туда человека, однако проделал большую работу с помощью автоматических аппаратов. Так, "Луноход-2" проехал по поверхности спутника Земли около 40 километров. Кроме того, доставляли образцы лунного грунта. Последний раз это сделал зонд "Луна-24" в 1976-м.Затем ведущие державы сосредоточились на других программах: СССР и позднее Россия — на развитии околоземных станций, США — на исследовании дальнего космоса.Но в конце нулевых прибор LEND, разработанный Институтом космических исследований РАН и установленный на американском орбитальном аппарате LRO, обнаружил в приполярных областях Луны признаки воды. Позже эти данные неоднократно подтверждались. Так, на дне кратера Шеклтон на южном полюсе заметили большое количество водяного льда.Внеземная вода — бесценный источник научных знаний об устройстве Вселенной и важный ресурс для освоения космоса. Такую воду можно использовать как для жизнеобеспечения космонавтов на лунной базе, так и для производства ракетного топлива — за счет электролиза льда на водород и кислород.Если во времена космической гонки советские "Луны" и американские "Аполлоны" совершали посадку на средних широтах, поскольку это было удобнее, то теперь все нацелились на южный полюс.В 2025-м или 2026-м НАСА планирует высадить в этом районе двух астронавтов, в том числе женщину. Это часть программы "Артемида", предполагающей вывод станции на лунную орбиту (2027-й) и создание обитаемой базы на Луне (после 2028-го).В 2025-м к южному полюсу спутника полетит китайская станция "Чанъэ-6". У КНР запланировано еще несколько миссий.Сразу несколько стартов ожидается уже в 2023-м. Частная компания Masten Space Systems отправит на юг Луны разведывательную аппаратуру по заказу НАСА, Япония — интеллектуальный посадочный модуль (SLIM), Индия — зонд "Чандраян-3".Однако первой в истории станцией в южной приполярной области Луны должна стать российская.Вернуть утерянные знанияЭта идея возникла в 1990-х в Институте геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ). Ученые хотели проверить гипотезу образования Луны. Согласно господствующим в науке представлениям, естественный спутник — результат столкновения с Землей другой планеты — Тейи. У российских геохимиков была иная версия: Земля и Луна сформировались отдельно из единого газопылевого облака.Предполагалось запустить орбитальный аппарат "Луна-Глоб". Затем добавилась небольшая посадочная станция. Однако финансирование тогда не получили.Инициативу ГЕОХИ подхватил ИКИ РАН. Концепцию изменили, сделав акцент на посадочной станции для разведки южного полюса.Чтобы подчеркнуть преемственность с советской программой, модуль назвали "Луна-25". Проект, реализуемый на НПО имени Лавочкина, существенно затормозили западные санкции. Многое пришлось переработать.Научную составляющую миссии сильно урезали, выдвинув на передний план инженерную. Важнейшая задача "Луны-25" — отработать мягкую посадку. За минувшие десятилетия компетенции утратились, все приходится осваивать заново. Это не только российская проблема. Уже в XXI веке несколько миссий других стран (Израиль, Индия) закончились потерей посадочных аппаратов, и только Китаю удалось прилуниться с первого раза.В 2022-м Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда "Роскосмос", пообещал президенту Владимиру Путину, что миссия стартует осенью, однако оказалось, что посадочный радар — лазерный дальномер "Вега" — не соответствует техзаданию.Зимой 2023-го новый руководитель госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что проблемный прибор доработали, станция готова и надо только дождаться пускового окна, когда Луна ближе всего к Земле. Предварительная дата — 13 июля."Мы наконец дошли до предела, когда отступать нельзя — "позади Москва", — сказал академик, научный руководитель ИКИ РАН, заместитель председателя Совета по космосу РАН Лев Зеленый на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Оставаться в стороне нехорошо""Луну-25" запустят с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2", на нужную траекторию ее выведет разгонный блок "Фрегат". Масса космического аппарата — 1750 килограммов, около тонны приходится на топливо. Срок работы станции — год. Модуль должен прилуниться севернее кратера Богуславский на широте около 70 градусов (резервный район — юго-западнее кратера Манцини). Там подходящий рельеф, хорошая видимость с Земли, освещенность Солнцем."Луна-25" откроет серию номерных миссий. В 2026-м планируется старт орбитального аппарата "Луна-26", который проведет глобальную разведку спутника Земли и поможет выбрать район строительства базы.В 2027-м должна полететь "Луна-27" с буровой установкой. Она исследует подповерхностный лед и вечную полярную мерзлоту.Затем взлетно-посадочный беспилотный корабль "Луна-28" привезет образцы реголита на Землю. Задача нетривиальная — ученых интересует не сам грунт, а содержащиеся в нем летучие вещества и органические молекулы, но при бурении они могут испариться."Поэтому надо бурить, не нагревая. Каждый, кто делал дырку в стене, понимает, что сверление всегда связано с нагревом. Но тут мы должны эти два процесса разделить. Брать грунт, бурить, однако не нагревать вещество", — объяснил Зеленый.И после этого — пилотируемая миссия."К середине 30-х на Луне окажутся не только американцы, которые это объявили, но и китайцы, которые не объявили, но, я уверен, потихоньку делают, — отметил ученый. — И нам, конечно, нехорошо будет оставаться в стороне".Россия ведет переговоры о сотрудничестве в исследовании Луны с КНР, но, по словам Зеленого, "конкретное наполнение еще не определено".Достояние всего человечества — или только США?Обитаемая станция на Луне позволит решать и научные, и практические задачи. В частности, можно обеспечить непрерывный мониторинг Земли и Солнца, проводить медико-биологические исследования и отрабатывать технологии для освоения других планет Солнечной системы (прежде всего, разумеется, Марса). Есть проекты по использованию спутника Земли в качестве "космодрома подскока" для миссий в дальний космос.Кроме того, Луна перспективна с точки зрения добычи ресурсов — это кладовая редких и редкоземельных элементов, без которых невозможно современное технологическое развитие. Их приносят на Луну в основном металлические астероиды."Важно, что на Земле эти ресурсы уменьшаются, а на Луне за последние десять лет появилось 700 новых кратеров, и часть их них, скорее всего, создана металлическими астероидами", — уточнил Зеленый.В России — дефицит этих элементов. Закупали за рубежом, санкции этот канал перекрыли. Кроме того, добыча редкоземельных металлов все дороже. По мнению ученых, доставка ценных ресурсов с Луны может стать экономически оправданной в обозримой перспективе."Богатые страны — США, Люксембург, Эмираты — уже сегодня тратят заметные средства на это направление, — поясняет член-корреспондент РАН, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. — Понимают, что через несколько десятков лет — а может быть, по каким-то элементам и раньше — этот вопрос будет очень критичным".Сдерживающий фактор — юридический. Добыча ресурсов в космосе регулируется Договором о космосе 1967-го и Соглашением о деятельности государств на Луне 1979-го. Первый налагает запрет на национальный суверенитет над любым небесным телом. Второй определяет ресурсы Луны и других объектов в космосе как достояние всего человечества, которые нельзя использовать в интересах отдельного государства.Однако ни США, ни Россия, ни другие постоянные члены Совбеза ООН и "Большой семерки" документ от 1979-го не ратифицировали. В 2020-м президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу полезных ископаемых в космосе."Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", — говорится в документе, который вызвал резкий протест со стороны России.По мнению Зеленого, новую лунную гонку по стратегической значимости можно сравнить только с предвоенной ситуацией, когда физики нескольких стран осознали важность процесса расщепления урана. "Руководители государств, которые вняли голосу ученых и сделали ядерное оружие, стали лидерами послевоенного мира, а все остальные оказались в хвосте, — говорит он. — Сейчас, хотя и в более мирной плоскости, возникает такая же ситуация". Поэтому Россия должна сделать все, чтобы не потерять Луну.

https://ria.ru/20220219/luna-1773592365.html

https://ria.ru/20220203/kosmos-1770661672.html

луна

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, земля, россия, лев зеленый, владимир путин, российская академия наук, наса, роскосмос, дмитрий рогозин