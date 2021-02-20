https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html

Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы

Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:05

2021-02-20T10:05

2021-02-20T11:03

наука

россия

космос - риа наука

дмитрий рогозин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290659_37:409:2951:2048_1920x0_80_0_0_4c09637625e95f2b5b071b3a4154029c.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы."У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.Встреча Путина и Рогозина прошла в Кремле."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна совершить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини."Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.После этого планируются пуски к Луне орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Для пилотируемой программы разрабатывалась ракета сверхтяжелого класса "Енисей", но недавно Рогозин сообщил, что проект носителя будет пересмотрен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/luna-1597991181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин, владимир путин