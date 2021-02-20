Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html
Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы
Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:05
2021-02-20T11:03
наука
россия
космос - риа наука
дмитрий рогозин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290659_37:409:2951:2048_1920x0_80_0_0_4c09637625e95f2b5b071b3a4154029c.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы."У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.Встреча Путина и Рогозина прошла в Кремле."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна совершить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини."Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.После этого планируются пуски к Луне орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Для пилотируемой программы разрабатывалась ракета сверхтяжелого класса "Енисей", но недавно Рогозин сообщил, что проект носителя будет пересмотрен.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/luna-1597991181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290659_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c90af5210c22b98ae7c9eae608bf29e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин, владимир путин

Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы

10:05 20.02.2021 (обновлено: 11:03 20.02.2021)
 
© РИА Новости / КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы.
"У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.
Встреча Путина и Рогозина прошла в Кремле.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна совершить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини.
"Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.
Космос - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:59
Раскрыты планы на "пересадку" российских космонавтов по пути к Луне
После этого планируются пуски к Луне орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Для пилотируемой программы разрабатывалась ракета сверхтяжелого класса "Енисей", но недавно Рогозин сообщил, что проект носителя будет пересмотрен.
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18В Кремле оценили политические перспективы Навального
14:18В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
14:16Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
Лента новостейМолния