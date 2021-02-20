https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html
Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы
Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:05
2021-02-20T10:05
2021-02-20T11:03
наука
россия
космос - риа наука
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы."У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.Встреча Путина и Рогозина прошла в Кремле."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна совершить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини."Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.После этого планируются пуски к Луне орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Для пилотируемой программы разрабатывалась ракета сверхтяжелого класса "Енисей", но недавно Рогозин сообщил, что проект носителя будет пересмотрен.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/luna-1597991181.html
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россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин, владимир путин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
доложил президенту России Владимиру Путину
о перспективах российской лунной программы.
"У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны
. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.
Встреча Путина и Рогозина прошла в Кремле.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна совершить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини.
"Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.
После этого планируются пуски к Луне орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Для пилотируемой программы разрабатывалась ракета сверхтяжелого класса "Енисей", но недавно Рогозин сообщил, что проект носителя будет пересмотрен.