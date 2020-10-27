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РИА Наука
https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html
Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы
Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:38
2020-10-27T14:22
риа наука
россия
луна
космос - риа наука
роскосмос
оон
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Россия поднимет в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> вопрос о притязаниях <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии (юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. — Прим. ред.)", — сказали в госкорпорации.По информации на сайте упомянутого комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.Весной <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить это с другими странами.В "Роскосмосе" инициативу назвали агрессивной и вредящей международному сотрудничеству. Глава госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сравнил эти планы с вторжением в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a> и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистан</a>.Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".Однако ни США, ни <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> (Россия) этот документ не ратифицировали. Кроме того, в нем ничего не говорится о коммерческих структурах.
https://ria.ru/20200511/1571101726.html
https://ria.ru/20200630/1573656902.html
https://ria.ru/20190720/1556645598.html
Американцы до МКС 9 лет не могли долететь (с 2011 года летали на российских кораблях). Сколько они будут лететь до Луны - вопрос риторический.
67
Пока суть да дело, китайцы уже освоят лунные ресурсы.
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россия
луна
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, луна, космос - риа наука, роскосмос, оон, сша

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы

13:38 27.10.2020 (обновлено: 14:22 27.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии (юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. — Прим. ред.)", — сказали в госкорпорации.
Презентация лунных скафандров на пресс-конференции в Вашингтоне, которые будут использоваться в рамках космической программы Артемида - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
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По информации на сайте упомянутого комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.
Весной Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить это с другими странами.
В "Роскосмосе" инициативу назвали агрессивной и вредящей международному сотрудничеству. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан.
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Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".
Однако ни США, ни СССР (Россия) этот документ не ратифицировали. Кроме того, в нем ничего не говорится о коммерческих структурах.
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