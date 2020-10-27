https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:38

2020-10-27T13:38

2020-10-27T14:22

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Россия поднимет в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> вопрос о притязаниях <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии (юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. — Прим. ред.)", — сказали в госкорпорации.По информации на сайте упомянутого комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.Весной <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить это с другими странами.В "Роскосмосе" инициативу назвали агрессивной и вредящей международному сотрудничеству. Глава госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сравнил эти планы с вторжением в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a> и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистан</a>.Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".Однако ни США, ни <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> (Россия) этот документ не ратифицировали. Кроме того, в нем ничего не говорится о коммерческих структурах.

https://ria.ru/20200511/1571101726.html

https://ria.ru/20200630/1573656902.html

https://ria.ru/20190720/1556645598.html

Михаил Иванов Американцы до МКС 9 лет не могли долететь (с 2011 года летали на российских кораблях). Сколько они будут лететь до Луны - вопрос риторический. 67

Ну, погоди! Пока суть да дело, китайцы уже освоят лунные ресурсы. 49

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука, роскосмос, оон, сша