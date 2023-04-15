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На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане - РИА Новости, 15.04.2023
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Туризм
 
08:00 15.04.2023 (обновлено: 08:11 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/azerbaydzhan-1865383419.html
На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане
На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане - РИА Новости, 15.04.2023
На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане
В Азербайджане сняли ковидные ограничения, и направление активно бронируют. Перелет из Москвы в Баку — всего три часа. Море еще холодное, но солнечно и тепло:... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:11
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Азербайджане сняли ковидные ограничения, и направление активно бронируют. Перелет из Москвы в Баку — всего три часа. Море еще холодное, но солнечно и тепло: идеально для экскурсий и гастрономических экспериментов. Где искать пляжи с черным песком, посмотреть на горящую гору, продегустировать 40 сортов граната и загадать желание — в материале РИА Новости.Лететь легко"На майские праздники уже трудно подтвердить отель в Баку, с 25 апреля по 3 мая все занято под участников и зрителей "Формулы-1", — рассказали в пресс-службе "Веди Групп".Оплачивать номера в гостинице нужно заранее, зато это бюджетный способ увидеть знаменитые автогонки с трибуны.Авиабилет из Москвы в оба конца можно купить за 25 тысяч рублей. Рейсов достаточно: кроме "Аэрофлота" летают Utair и нацперевозчик Азербайджана AZAL, перечисляют в пресс-службе Space Travel. Также есть прямое сообщение из Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Минвод, Самары, Тюмени, Уфы, добавляют в "Веди Групп".Отмену ковидных ограничений путешественники очень ждали. "С начала 2023-го количество бронирований выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечают в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Летом турпоток увеличится еще на десять процентов, прогнозируют эксперты.Сколько стоят турыЭкскурсионные поездки и сити-туры в Баку очень популярны — туда идет половина бронирований, отмечают в Pac Group. Еще примерно треть клиентов едет за лечебными процедурами с нефтью в Нафталан, а 20 процентов планируют в республике пляжный отдых, рассказали в "Веди Групп".Более 60 процентов путешественников выбирают комфортное проживание — бронируют "четверки", при этом проводят в республике около недели, уточнили в "Слетать.ру".Минимальная стоимость недельной поездки в конце мая — от 55 тысяч рублей на человека при размещении в "четверке" на завтраках и с авиаперелетом на регулярном рейсе, рассказали в Space Travel. "Алеан" предлагает шестидневную "экскурсионку" за 88 тысяч рублей на двоих. А Pac Group отправляет клиентов в "пятерку" в Нафталане на полный пансион с лечением за 161 тысячу на двоих.Карты, выданные российскими банками, в Азербайджане не работают. В обменниках можно поменять рубли, доллары, евро на местные манаты. "Но российскую валюту принимают не все банки, и курс низкий, невыгодный", — предупреждает гид Ирина Яшина.Почти ТенерифеВ Баку общественных пляжей нет, есть небольшие на территории отелей, объясняет Яшина. Местные ездят купаться в поселки с развитой инфраструктурой, расположенные недалеко от столицы: Мардакян, Пиршаги, Бильгя. Между последним и Нардараном находится курорт Sea Breeze, где проводился музыкальный фестиваль "Жара". В Мардакяне в 1924-1925 годах жил Сергей Есенин, там он написал стихотворный цикл "Персидские мотивы".В поселках есть дорогие пляжи с хорошим сервисом, бассейнами, рассказывает гид Сабина Исмаилова. На "диких" аттракционов и водных горок нет, однако шезлонги, туалеты и кабинки для переодевания имеются.За экзотикой можно отправиться в Ленкорань, что в 250 километрах от Баку: песок там черный, с примесью вулканических масс, как на Тенерифе, говорит Исмаилова.На Баку не хватит дняЧтобы почувствовать колорит Баку, надо прогуляться по узким улочкам Старого города Ичери-Шехер, где снимали советские картины "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Тегеран 43", отмечает Исмаилова. Еще — подняться на Девичью башню и полюбоваться Каспием.Экскурсовод советует посетить Культурный центр Гейдара Алиева. В 2014-м здание по проекту архитектора Захи Хадид признали лучшей современной постройкой мира."Зайдите в Национальный музей ковра, где хранится 15 тысяч экспонатов", — рекомендует Сабина. А у первой в мире нефтяной скважины, которую пробурили в пригороде Баку в 1846-м, туристы загадывают желания.Поешьте в одном из пяти караван-сараев, где останавливались купцы, следуя по Великому шелковому пути.Дворец Ширваншахов, построенный в XV веке, служил резиденцией монархов. Теперь там выставочные залы со средневековыми коврами, посудой, украшениями, оружием. Петроглифы и нефтьВ полутора часах езды от Баку — заповедник Гобустан, где сохранилось более шести тысяч наскальных рисунков с раннего неолита до Средневековья. Там же — действующие грязевые вулканы.В 27 километрах от столицы — природный вечный огонь на склоне горы Янардаг. Пылающая трехметровая "стена" — результат регулярной утечки природного газа из месторождения на Апшеронском полуострове.Чтобы попасть на курорт Нафталан, лететь удобнее не в Баку, а в Гянджу, отмечают гиды. Это место знаменито уникальной лечебной нефтью. Из нее делают мази и ванны, лечащие болезни кожи."Три сестры" на кухне"В Азербайджане едят много мяса. Здесь очень хорошо готовят баранину, она вкусная и без специфического запаха", — рассказывает Ирина Яшина.В Баку дегустируйте осетрину с гранатовым соусом наршараб, черную икру, копченый балык, люля-кебаб, каре ягненка с кизиловым джемом. И конечно, долму — ее более 50 разновидностей, уточняет Сабина Исмаилова. Готовят не только с добавлением виноградных листьев, но и фисташковых, айвовых, липовых.Популярное блюдо — "Три сестры": в баклажане, болгарском перце и помидоре запекают обжаренный фарш.В Гяндже надо пробовать плов, в Шеки — пити, суп из баранины с нутом. Везде вкусная пахлава с разными начинками. Обязательно продегустируйте местное варенье. "В кафе в центре Баку можно встретить более 130 его видов", — говорит Исмаилова.Стоит приехать на винодельни — например, Savalan, Meysari, Hillside. Там напиток готовят также из айвы и граната.
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Мария Селиванова
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туризм, достопримечательности, баку, азербайджан, еда, еда - туризм, маршруты - туризм, гянджа, отдых на море
Туризм, Туризм, Достопримечательности, Баку, Азербайджан, Еда, Еда - Туризм, Маршруты - Туризм, Гянджа, Отдых на море

На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане

© iStock.com / Collab MediaДевушка на фоне Пламенных башен в Баку
Девушка на фоне Пламенных башен в Баку - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© iStock.com / Collab Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Азербайджане сняли ковидные ограничения, и направление активно бронируют. Перелет из Москвы в Баку — всего три часа. Море еще холодное, но солнечно и тепло: идеально для экскурсий и гастрономических экспериментов. Где искать пляжи с черным песком, посмотреть на горящую гору, продегустировать 40 сортов граната и загадать желание — в материале РИА Новости.

Лететь легко

"На майские праздники уже трудно подтвердить отель в Баку, с 25 апреля по 3 мая все занято под участников и зрителей "Формулы-1", — рассказали в пресс-службе "Веди Групп".
© iStock.com / kosmos111Пламенные башни в Баку
Пламенные Башни в Баку - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / kosmos111
Пламенные башни в Баку
Оплачивать номера в гостинице нужно заранее, зато это бюджетный способ увидеть знаменитые автогонки с трибуны.
Авиабилет из Москвы в оба конца можно купить за 25 тысяч рублей. Рейсов достаточно: кроме "Аэрофлота" летают Utair и нацперевозчик Азербайджана AZAL, перечисляют в пресс-службе Space Travel. Также есть прямое сообщение из Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Минвод, Самары, Тюмени, Уфы, добавляют в "Веди Групп".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКультурный центр Гейдара Алиева в Баку
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Культурный центр Гейдара Алиева в Баку
Отмену ковидных ограничений путешественники очень ждали. "С начала 2023-го количество бронирований выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечают в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Летом турпоток увеличится еще на десять процентов, прогнозируют эксперты.

Сколько стоят туры

Экскурсионные поездки и сити-туры в Баку очень популярны — туда идет половина бронирований, отмечают в Pac Group. Еще примерно треть клиентов едет за лечебными процедурами с нефтью в Нафталан, а 20 процентов планируют в республике пляжный отдых, рассказали в "Веди Групп".
Более 60 процентов путешественников выбирают комфортное проживание — бронируют "четверки", при этом проводят в республике около недели, уточнили в "Слетать.ру".
Минимальная стоимость недельной поездки в конце мая — от 55 тысяч рублей на человека при размещении в "четверке" на завтраках и с авиаперелетом на регулярном рейсе, рассказали в Space Travel. "Алеан" предлагает шестидневную "экскурсионку" за 88 тысяч рублей на двоих. А Pac Group отправляет клиентов в "пятерку" в Нафталане на полный пансион с лечением за 161 тысячу на двоих.
Карты, выданные российскими банками, в Азербайджане не работают. В обменниках можно поменять рубли, доллары, евро на местные манаты. "Но российскую валюту принимают не все банки, и курс низкий, невыгодный", — предупреждает гид Ирина Яшина.

Почти Тенерифе

© iStock.com / sobachkaБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / sobachka
Баку
В Баку общественных пляжей нет, есть небольшие на территории отелей, объясняет Яшина. Местные ездят купаться в поселки с развитой инфраструктурой, расположенные недалеко от столицы: Мардакян, Пиршаги, Бильгя. Между последним и Нардараном находится курорт Sea Breeze, где проводился музыкальный фестиваль "Жара". В Мардакяне в 1924-1925 годах жил Сергей Есенин, там он написал стихотворный цикл "Персидские мотивы".
В поселках есть дорогие пляжи с хорошим сервисом, бассейнами, рассказывает гид Сабина Исмаилова. На "диких" аттракционов и водных горок нет, однако шезлонги, туалеты и кабинки для переодевания имеются.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в Баку

Люди отдыхают на пляже в Баку

Люди отдыхают на пляже в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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1 из 3
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

Пляж в Баку

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
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2 из 3
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

Ракушки на набережной в Баку

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
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3 из 3

Люди отдыхают на пляже в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
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2 из 3

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
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3 из 3
За экзотикой можно отправиться в Ленкорань, что в 250 километрах от Баку: песок там черный, с примесью вулканических масс, как на Тенерифе, говорит Исмаилова.

На Баку не хватит дня

Чтобы почувствовать колорит Баку, надо прогуляться по узким улочкам Старого города Ичери-Шехер, где снимали советские картины "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Тегеран 43", отмечает Исмаилова. Еще — подняться на Девичью башню и полюбоваться Каспием.
© iStock.com / benedek

Девичья башня в Баку

Девичья башня в Баку

Девичья башня в Баку

© iStock.com / benedek
1 из 5
© iStock.com / mariusz_prusaczykБаку
Баку
Баку
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
2 из 5
© iStock.com / Elena OdareevaДевичья башня в Баку, Азербайджан
Девичья башня в Баку, Азербайджан
Девичья башня в Баку, Азербайджан
© iStock.com / Elena Odareeva
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку

Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку

Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5

Девичья башня в Баку

© iStock.com / benedek
1 из 5
Баку
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
2 из 5
Девичья башня в Баку, Азербайджан
© iStock.com / Elena Odareeva
3 из 5

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5
Экскурсовод советует посетить Культурный центр Гейдара Алиева. В 2014-м здание по проекту архитектора Захи Хадид признали лучшей современной постройкой мира.
"Зайдите в Национальный музей ковра, где хранится 15 тысяч экспонатов", — рекомендует Сабина. А у первой в мире нефтяной скважины, которую пробурили в пригороде Баку в 1846-м, туристы загадывают желания.
Поешьте в одном из пяти караван-сараев, где останавливались купцы, следуя по Великому шелковому пути.
© iStock.com / AlizadaStudiosАзербайджанский национальный музей ковра
Азербайджанский национальный музей ковра - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / AlizadaStudios
Азербайджанский национальный музей ковра
Дворец Ширваншахов, построенный в XV веке, служил резиденцией монархов. Теперь там выставочные залы со средневековыми коврами, посудой, украшениями, оружием.

Петроглифы и нефть

В полутора часах езды от Баку — заповедник Гобустан, где сохранилось более шести тысяч наскальных рисунков с раннего неолита до Средневековья. Там же — действующие грязевые вулканы.
© iStock.com / AlizadaStudios

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
1 из 3
© iStock.com / Aurore KervoernЗаповедник Гобустан в Азербайджане
Заповедник Гобустан в Азербайджане
Заповедник Гобустан в Азербайджане
© iStock.com / Aurore Kervoern
2 из 3
© iStock.com / master2

Заповедник Гобустан, Азербайджан

Заповедник Гобустан, Азебайджан

Заповедник Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / master2
3 из 3

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
1 из 3
Заповедник Гобустан в Азербайджане
© iStock.com / Aurore Kervoern
2 из 3

Заповедник Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / master2
3 из 3
В 27 километрах от столицы — природный вечный огонь на склоне горы Янардаг. Пылающая трехметровая "стена" — результат регулярной утечки природного газа из месторождения на Апшеронском полуострове.
© AFP 2023 / Mladen AntonovМужчина принимает нафталановую ванну
Мужчина принимает нафталановую ванну - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Мужчина принимает нафталановую ванну
Чтобы попасть на курорт Нафталан, лететь удобнее не в Баку, а в Гянджу, отмечают гиды. Это место знаменито уникальной лечебной нефтью. Из нее делают мази и ванны, лечащие болезни кожи.

"Три сестры" на кухне

"В Азербайджане едят много мяса. Здесь очень хорошо готовят баранину, она вкусная и без специфического запаха", — рассказывает Ирина Яшина.
© iStock.com / Yana TatevosianДолма
Долма
Долма
© iStock.com / Yana Tatevosian
1 из 5
© iStock.com / VisualCommunications

Женщина раскатывает тесто в деревне в горах Азербайджана

Женщина раскатывает тесто в деревне в горах Азербайджана

Женщина раскатывает тесто в деревне в горах Азербайджана

© iStock.com / VisualCommunications
2 из 5
© iStock.com / Thankful Photography

Женщина пьет чай в Азербайджане

Женщина пьет чай в Азербайджане

Женщина пьет чай в Азербайджане

© iStock.com / Thankful Photography
3 из 5
© iStock.com / Elena Odareeva

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Ковры на одной из улиц в Баку

Ковры на одной из улиц в Баку

Ковры на одной из улиц в Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
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5 из 5
Долма
© iStock.com / Yana Tatevosian
1 из 5

Женщина раскатывает тесто в деревне в горах Азербайджана

© iStock.com / VisualCommunications
2 из 5

Женщина пьет чай в Азербайджане

© iStock.com / Thankful Photography
3 из 5

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 5

Ковры на одной из улиц в Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 5
В Баку дегустируйте осетрину с гранатовым соусом наршараб, черную икру, копченый балык, люля-кебаб, каре ягненка с кизиловым джемом. И конечно, долму — ее более 50 разновидностей, уточняет Сабина Исмаилова. Готовят не только с добавлением виноградных листьев, но и фисташковых, айвовых, липовых.
Популярное блюдо — "Три сестры": в баклажане, болгарском перце и помидоре запекают обжаренный фарш.
© iStock.com / Mehriban AliyevaТрадиционная долма в Азербайджане
Традиционная долма в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Mehriban Aliyeva
Традиционная долма в Азербайджане
В Гяндже надо пробовать плов, в Шеки — пити, суп из баранины с нутом. Везде вкусная пахлава с разными начинками. Обязательно продегустируйте местное варенье. "В кафе в центре Баку можно встретить более 130 его видов", — говорит Исмаилова.
Стоит приехать на винодельни — например, Savalan, Meysari, Hillside. Там напиток готовят также из айвы и граната.
Парк в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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