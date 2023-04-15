https://ria.ru/20230415/azerbaydzhan-1865383419.html

На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане

На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане - РИА Новости, 15.04.2023

На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане

В Азербайджане сняли ковидные ограничения, и направление активно бронируют. Перелет из Москвы в Баку — всего три часа. Море еще холодное, но солнечно и тепло:... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:11

туризм

туризм

достопримечательности

баку

азербайджан

еда

еда - туризм

маршруты - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865303665_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_c0667bc272828953c3f549d6ff9987d3.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Азербайджане сняли ковидные ограничения, и направление активно бронируют. Перелет из Москвы в Баку — всего три часа. Море еще холодное, но солнечно и тепло: идеально для экскурсий и гастрономических экспериментов. Где искать пляжи с черным песком, посмотреть на горящую гору, продегустировать 40 сортов граната и загадать желание — в материале РИА Новости.Лететь легко"На майские праздники уже трудно подтвердить отель в Баку, с 25 апреля по 3 мая все занято под участников и зрителей "Формулы-1", — рассказали в пресс-службе "Веди Групп".Оплачивать номера в гостинице нужно заранее, зато это бюджетный способ увидеть знаменитые автогонки с трибуны.Авиабилет из Москвы в оба конца можно купить за 25 тысяч рублей. Рейсов достаточно: кроме "Аэрофлота" летают Utair и нацперевозчик Азербайджана AZAL, перечисляют в пресс-службе Space Travel. Также есть прямое сообщение из Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Минвод, Самары, Тюмени, Уфы, добавляют в "Веди Групп".Отмену ковидных ограничений путешественники очень ждали. "С начала 2023-го количество бронирований выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечают в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Летом турпоток увеличится еще на десять процентов, прогнозируют эксперты.Сколько стоят турыЭкскурсионные поездки и сити-туры в Баку очень популярны — туда идет половина бронирований, отмечают в Pac Group. Еще примерно треть клиентов едет за лечебными процедурами с нефтью в Нафталан, а 20 процентов планируют в республике пляжный отдых, рассказали в "Веди Групп".Более 60 процентов путешественников выбирают комфортное проживание — бронируют "четверки", при этом проводят в республике около недели, уточнили в "Слетать.ру".Минимальная стоимость недельной поездки в конце мая — от 55 тысяч рублей на человека при размещении в "четверке" на завтраках и с авиаперелетом на регулярном рейсе, рассказали в Space Travel. "Алеан" предлагает шестидневную "экскурсионку" за 88 тысяч рублей на двоих. А Pac Group отправляет клиентов в "пятерку" в Нафталане на полный пансион с лечением за 161 тысячу на двоих.Карты, выданные российскими банками, в Азербайджане не работают. В обменниках можно поменять рубли, доллары, евро на местные манаты. "Но российскую валюту принимают не все банки, и курс низкий, невыгодный", — предупреждает гид Ирина Яшина.Почти ТенерифеВ Баку общественных пляжей нет, есть небольшие на территории отелей, объясняет Яшина. Местные ездят купаться в поселки с развитой инфраструктурой, расположенные недалеко от столицы: Мардакян, Пиршаги, Бильгя. Между последним и Нардараном находится курорт Sea Breeze, где проводился музыкальный фестиваль "Жара". В Мардакяне в 1924-1925 годах жил Сергей Есенин, там он написал стихотворный цикл "Персидские мотивы".В поселках есть дорогие пляжи с хорошим сервисом, бассейнами, рассказывает гид Сабина Исмаилова. На "диких" аттракционов и водных горок нет, однако шезлонги, туалеты и кабинки для переодевания имеются.За экзотикой можно отправиться в Ленкорань, что в 250 километрах от Баку: песок там черный, с примесью вулканических масс, как на Тенерифе, говорит Исмаилова.На Баку не хватит дняЧтобы почувствовать колорит Баку, надо прогуляться по узким улочкам Старого города Ичери-Шехер, где снимали советские картины "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Тегеран 43", отмечает Исмаилова. Еще — подняться на Девичью башню и полюбоваться Каспием.Экскурсовод советует посетить Культурный центр Гейдара Алиева. В 2014-м здание по проекту архитектора Захи Хадид признали лучшей современной постройкой мира."Зайдите в Национальный музей ковра, где хранится 15 тысяч экспонатов", — рекомендует Сабина. А у первой в мире нефтяной скважины, которую пробурили в пригороде Баку в 1846-м, туристы загадывают желания.Поешьте в одном из пяти караван-сараев, где останавливались купцы, следуя по Великому шелковому пути.Дворец Ширваншахов, построенный в XV веке, служил резиденцией монархов. Теперь там выставочные залы со средневековыми коврами, посудой, украшениями, оружием. Петроглифы и нефтьВ полутора часах езды от Баку — заповедник Гобустан, где сохранилось более шести тысяч наскальных рисунков с раннего неолита до Средневековья. Там же — действующие грязевые вулканы.В 27 километрах от столицы — природный вечный огонь на склоне горы Янардаг. Пылающая трехметровая "стена" — результат регулярной утечки природного газа из месторождения на Апшеронском полуострове.Чтобы попасть на курорт Нафталан, лететь удобнее не в Баку, а в Гянджу, отмечают гиды. Это место знаменито уникальной лечебной нефтью. Из нее делают мази и ванны, лечащие болезни кожи."Три сестры" на кухне"В Азербайджане едят много мяса. Здесь очень хорошо готовят баранину, она вкусная и без специфического запаха", — рассказывает Ирина Яшина.В Баку дегустируйте осетрину с гранатовым соусом наршараб, черную икру, копченый балык, люля-кебаб, каре ягненка с кизиловым джемом. И конечно, долму — ее более 50 разновидностей, уточняет Сабина Исмаилова. Готовят не только с добавлением виноградных листьев, но и фисташковых, айвовых, липовых.Популярное блюдо — "Три сестры": в баклажане, болгарском перце и помидоре запекают обжаренный фарш.В Гяндже надо пробовать плов, в Шеки — пити, суп из баранины с нутом. Везде вкусная пахлава с разными начинками. Обязательно продегустируйте местное варенье. "В кафе в центре Баку можно встретить более 130 его видов", — говорит Исмаилова.Стоит приехать на винодельни — например, Savalan, Meysari, Hillside. Там напиток готовят также из айвы и граната.

https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html

баку

азербайджан

гянджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, достопримечательности, баку, азербайджан, еда, еда - туризм, маршруты - туризм, гянджа, отдых на море