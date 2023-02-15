https://ria.ru/20230215/azerbaydzhan-1851881708.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной - РИА Новости, 15.02.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной

Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Азербайджан и цены на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:20

2023-02-15T10:20

2023-02-15T11:22

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азербайджан

баку

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Азербайджан и цены на такой отдых, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают рост интереса к поездкам в Азербайджан. Весной недельный сити-тур в Баку с проживанием в отеле категории три звезды можно приобрести за 65 тысяч рублей на двоих. Экскурсионная поездка обойдется как минимум на десять тысяч дороже, причем авиабилеты в этом случае придется оплатить отдельно. Можно сэкономить, сократив визит до трех дней, и уложиться в 48 тысяч рублей за двоих. Расходы на перелет оплачиваются дополнительно.Стоимость билеты в оба конца — от 30 тысяч рублей, средняя цена почти на десять тысяч рублей дороже.Довольно высокие расходы на перелет — не главная проблема для роста турпотока, считают участники рынка. Более существенное препятствие — действующие ковидные ограничения. Гражданам РФ для визита кроме загранпаспорта потребуется документ о вакцинации "Спутником V". Альтернатива — справка о противопоказаниях или сертификат переболевшего не старше шести месяцев. Детям до 18 лет достаточно ПЦР-теста, малышам до года он не нужен. Документы предоставляются во время регистрации на рейс из России на английском языке в распечатанном виде.Кроме того, попасть в Азербайджан можно только авиарейсами. Сухопутные границы закрыты как минимум до 1 марта 2023 года.Интерес к путешествиям в республику в прошлом году удвоился по сравнению с 2021 годом, достигнув показателя в 1,6 миллиона иностранных прибытий, но это в два раза меньше допандемийных значений, свидетельствуют данные Госкомстата Азербайджана. Доля российских туристов — 28 процентов от общего их числа.

https://ria.ru/20221213/turpotok-1838374805.html

https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html

азербайджан

баку

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, азербайджан, баку, ассоциация туроператоров россии (атор)