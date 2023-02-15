https://ria.ru/20230215/azerbaydzhan-1851881708.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной - РИА Новости, 15.02.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной
Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Азербайджан и цены на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:20
2023-02-15T10:20
2023-02-15T11:22
туризм
туризм
новости - туризм
азербайджан
баку
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Азербайджан и цены на такой отдых, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают рост интереса к поездкам в Азербайджан. Весной недельный сити-тур в Баку с проживанием в отеле категории три звезды можно приобрести за 65 тысяч рублей на двоих. Экскурсионная поездка обойдется как минимум на десять тысяч дороже, причем авиабилеты в этом случае придется оплатить отдельно. Можно сэкономить, сократив визит до трех дней, и уложиться в 48 тысяч рублей за двоих. Расходы на перелет оплачиваются дополнительно.Стоимость билеты в оба конца — от 30 тысяч рублей, средняя цена почти на десять тысяч рублей дороже.Довольно высокие расходы на перелет — не главная проблема для роста турпотока, считают участники рынка. Более существенное препятствие — действующие ковидные ограничения. Гражданам РФ для визита кроме загранпаспорта потребуется документ о вакцинации "Спутником V". Альтернатива — справка о противопоказаниях или сертификат переболевшего не старше шести месяцев. Детям до 18 лет достаточно ПЦР-теста, малышам до года он не нужен. Документы предоставляются во время регистрации на рейс из России на английском языке в распечатанном виде.Кроме того, попасть в Азербайджан можно только авиарейсами. Сухопутные границы закрыты как минимум до 1 марта 2023 года.Интерес к путешествиям в республику в прошлом году удвоился по сравнению с 2021 годом, достигнув показателя в 1,6 миллиона иностранных прибытий, но это в два раза меньше допандемийных значений, свидетельствуют данные Госкомстата Азербайджана. Доля российских туристов — 28 процентов от общего их числа.
https://ria.ru/20221213/turpotok-1838374805.html
https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, азербайджан, баку, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Азербайджан, Баку, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
10:20 15.02.2023 (обновлено: 11:22 15.02.2023)
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Азербайджан весной
АТОР: стоимость туров в Азербайджан весной начинается от 48 тысяч рублей
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Азербайджан и цены на такой отдых, сообщает
АТОР.
Участники рынка отмечают рост интереса к поездкам в Азербайджан. Весной недельный сити-тур в Баку
с проживанием в отеле категории три звезды можно приобрести за 65 тысяч рублей на двоих.
Экскурсионная поездка обойдется как минимум на десять тысяч дороже, причем авиабилеты в этом случае придется оплатить отдельно. Можно сэкономить, сократив визит до трех дней, и уложиться в 48 тысяч рублей за двоих. Расходы на перелет оплачиваются дополнительно.
Стоимость билеты в оба конца — от 30 тысяч рублей, средняя цена почти на десять тысяч рублей дороже.
Довольно высокие расходы на перелет — не главная проблема для роста турпотока, считают участники рынка. Более существенное препятствие — действующие ковидные ограничения. Гражданам РФ
для визита кроме загранпаспорта потребуется документ о вакцинации "Спутником V". Альтернатива — справка о противопоказаниях или сертификат переболевшего не старше шести месяцев. Детям до 18 лет достаточно ПЦР-теста, малышам до года он не нужен. Документы предоставляются во время регистрации на рейс из России на английском языке в распечатанном виде.
Кроме того, попасть в Азербайджан можно только авиарейсами. Сухопутные границы закрыты как минимум до 1 марта 2023 года.
Интерес к путешествиям в республику в прошлом году удвоился по сравнению с 2021 годом, достигнув показателя в 1,6 миллиона иностранных прибытий, но это в два раза меньше допандемийных значений, свидетельствуют данные Госкомстата Азербайджана. Доля российских туристов — 28 процентов от общего их числа.