https://ria.ru/20230127/baku-1847875673.html

Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию

Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 27.01.2023

Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новых прямых рейсов в Россию из Баку, сообщает в пятницу пресс-служба компании."Авиакомпания... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:20

2023-01-27T14:20

2023-01-27T14:20

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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новых прямых рейсов в Россию из Баку, сообщает в пятницу пресс-служба компании."Авиакомпания AZAL добавила три направления — с марта начнутся полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару", — отмечают в пресс-службе.Уточняется, что с 16 марта запланировано выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. С 19 марта — в Екатеринбург по средам и воскресеньям.Кроме этого, низкобюджетный перевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет летать в Самару по средам и субботам.Для въезда в Азербайджан требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит). Сухопутные границы до сих пор закрыты, попасть можно только по воздуху.

https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html

баку

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, баку, азербайджан, buta airways