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Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/baku-1847875673.html
Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию
Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 27.01.2023
Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новых прямых рейсов в Россию из Баку, сообщает в пятницу пресс-служба компании."Авиакомпания... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:20
2023-01-27T14:20
туризм
новости - туризм
баку
азербайджан
buta airways
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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новых прямых рейсов в Россию из Баку, сообщает в пятницу пресс-служба компании."Авиакомпания AZAL добавила три направления — с марта начнутся полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару", — отмечают в пресс-службе.Уточняется, что с 16 марта запланировано выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. С 19 марта — в Екатеринбург по средам и воскресеньям.Кроме этого, низкобюджетный перевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет летать в Самару по средам и субботам.Для въезда в Азербайджан требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит). Сухопутные границы до сих пор закрыты, попасть можно только по воздуху.
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новости - туризм, баку, азербайджан, buta airways
Туризм, Новости - Туризм, Баку, Азербайджан, Buta Airways
14:20 27.01.2023
 
Из Баку появятся новые прямые рейсы в Россию

Азербайджанская авиакомпания AZAL запускает рейсы из Баку в три города России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКультурный центр Гейдара Алиева в Баку
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новых прямых рейсов в Россию из Баку, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Авиакомпания AZAL добавила три направления — с марта начнутся полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару", — отмечают в пресс-службе.
Уточняется, что с 16 марта запланировано выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. С 19 марта — в Екатеринбург по средам и воскресеньям.
Кроме этого, низкобюджетный перевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет летать в Самару по средам и субботам.
Для въезда в Азербайджан требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит). Сухопутные границы до сих пор закрыты, попасть можно только по воздуху.
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