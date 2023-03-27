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В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
16:06 27.03.2023 (обновлено: 18:44 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/covid-1860978974.html
В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну
В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну - РИА Новости, 27.03.2023
В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну
Кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта для въезда в страну, сообщает пресс-служба кабмина в РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:06
2023-03-27T18:44
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туризм
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БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта для въезда в страну, сообщает пресс-служба кабмина в понедельник. "Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме COVID 19. Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства впредь не будет требоваться COVID-паспорт при въезде на территорию страны. Теперь без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте", - говорится в сообщении пресс-службы. В республике из-за коронавируса с 14 марта 2020 года был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта того же года - особый карантинный режим. Были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в школах и вузах, закрыты торговые и развлекательные центры, парки и общественные места отдыха, полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и бакинского метро. После ослабления карантинных мер в Азербайджане в 2021 году в силу вступили COVID-паспорта. По данным оперативного штаба, с начала вспышки коронавируса в Азербайджане было зафиксировано 830 тысяч случаев заражения, умерли 10 166 пациентов. Сейчас в Азербайджане значительно снизилась суточная смертность от COVID-19, а также заболеваемость. В стране активными больными считаются 128 человек, смертельных исходов за последние сутки зафиксировано не было.
https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html
https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html
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в мире, азербайджан, здоровье - общество, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм
В мире, Азербайджан, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну

Правительство Азербайджана упростили карантинные меры и отменили COVID-паспорта

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта для въезда в страну, сообщает пресс-служба кабмина в понедельник.
"Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме COVID 19. Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства впредь не будет требоваться COVID-паспорт при въезде на территорию страны. Теперь без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В республике из-за коронавируса с 14 марта 2020 года был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта того же года - особый карантинный режим. Были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в школах и вузах, закрыты торговые и развлекательные центры, парки и общественные места отдыха, полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и бакинского метро. После ослабления карантинных мер в Азербайджане в 2021 году в силу вступили COVID-паспорта.
По данным оперативного штаба, с начала вспышки коронавируса в Азербайджане было зафиксировано 830 тысяч случаев заражения, умерли 10 166 пациентов.
Сейчас в Азербайджане значительно снизилась суточная смертность от COVID-19, а также заболеваемость. В стране активными больными считаются 128 человек, смертельных исходов за последние сутки зафиксировано не было.
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