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В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну

В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну - РИА Новости, 27.03.2023

В Азербайджане отменили COVID-паспорта для въезда в страну

Кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта для въезда в страну, сообщает пресс-служба кабмина в РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:06

2023-03-27T16:06

2023-03-27T18:44

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БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта для въезда в страну, сообщает пресс-служба кабмина в понедельник. "Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме COVID 19. Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства впредь не будет требоваться COVID-паспорт при въезде на территорию страны. Теперь без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте", - говорится в сообщении пресс-службы. В республике из-за коронавируса с 14 марта 2020 года был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта того же года - особый карантинный режим. Были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в школах и вузах, закрыты торговые и развлекательные центры, парки и общественные места отдыха, полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и бакинского метро. После ослабления карантинных мер в Азербайджане в 2021 году в силу вступили COVID-паспорта. По данным оперативного штаба, с начала вспышки коронавируса в Азербайджане было зафиксировано 830 тысяч случаев заражения, умерли 10 166 пациентов. Сейчас в Азербайджане значительно снизилась суточная смертность от COVID-19, а также заболеваемость. В стране активными больными считаются 128 человек, смертельных исходов за последние сутки зафиксировано не было.

https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html

https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html

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в мире, азербайджан, здоровье - общество, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм