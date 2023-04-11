https://ria.ru/20230411/parkinsonizm-1864258095.html

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 11.04.2023

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Он... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:12

2023-04-11T03:12

2023-04-11T03:12

справки

россия

лондон

ясир арафат

мохаммед али

иоанн павел ii (кароль войтыла)

воз

минздравсоцразвития

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11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Он призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга. Дата мероприятия выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) – английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя. Отец Паркинсона был практикующим хирургом Лондона. В 1784 году Джеймс Паркинсон также получил диплом хирурга и несколько десятилетий работал врачом общей практики.Он был активным членом медицинского сообщества в Лондоне и опубликовал ряд статей и брошюр на медицинские темы. Наиболее значимым его исследованием стало "Эссе о дрожательном параличе" (1817). Описав шесть случаев болезни из своей практики, Паркинсон выделил ее основные симптомы, указал несовершенство существовавших тогда методов ее лечения и попытался предложить новый метод лечения. Болезнь Паркинсона – это неуклонно прогрессирующее, хроническое заболевание нервной системы, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Паркинсонизм – это термин, который охватывает несколько состояний, включая болезнь Паркинсона и другие заболевания с похожими симптомами. Во всем мире болезнь Паркинсона по темпам роста инвалидности и смертности опережает другие неврологические расстройства.Возникает эта патология из-за нарушения выработки клетками мозга достаточного количества вещества дофамина, что ведет к нарушению двигательных функций человека. При этом точно не известно, почему люди заболевают болезнью Паркинсона. По мнению ученых, причиной гибели клеток, вырабатывающих дофамин, является сочетание возрастных, генетических и экологических факторов. Классическая триада симптомов паркинсонизма включает: брадикинезию (замедленность движений) – признак, без которого не может быть выставлен диагноз "паркинсонизм"; мышечную ригидность (состояние, характеризующееся повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, наблюдаемое в покое и исчезающее при движении).В дополнение к связанным с движением ("моторным") симптомам, проявления болезни Паркинсона могут включать апатию, депрессию, нарушение сна, потерю обоняния и когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности). Такие проявления относятся к "немоторным" симптомам болезни. Всего выделено более 40 симптомов болезни Паркинсона.По данным Европейской ассоциации болезни Паркинсона, пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Ранний симптом сопровождается тем, что человек долгое время не моргает. Причина – в поражения клеток мозга, контролирующих двигательные процессы.Как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. Одним из ранних проявлений болезни является себорейный дерматит, а также потливость без какой-либо очевидной причины. Распознать начало болезни можно и по изменениям в голосе. У людей с этим недугом голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. О начале развития заболевания может говорить и заикание. По данным исследователей, однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают риск развития болезни в будущем. Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у остальных. Распространенность болезни Паркинсона в мире варьирует от 120 до 180 на 100 тысяч населения и достигает 1% в популяции лиц старше 60 лет, а среди лиц старше 80 лет – 4%. По данным ВОЗ, в 2019 году численность лиц, страдающих болезнью Паркинсона, оценивалась на уровне свыше 8,5 миллионов человек.По другим оценкам, с этой болезнью живут более 10 миллионов человек. При этом риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены этой болезни, чем женщины. В России, распространенность болезни Паркинсона составляет 1,88-16,3 на 100 тысяч населения в год. Среди пожилых людей старше 65 лет доля таких пациентов составляет 1%. На долю наследственных форм приходится 10-15%.Существует ранняя и ювенильная формы болезни Паркинсона. Ранняя проявляется после 20 лет, ювенильная – до 20 лет. У каждого 10-го пациента болезнь диагностируют в возрасте до 40 лет. Среди причин возникновения болезни в молодом возрасте преобладают наследственность, травмы, интоксикации, вирусные и бактериальные инфекции, нарушение обмена веществ. Современная медицина пока не может излечить это заболевание, но существующие методы лечения позволяют замедлить его развитие и улучшить качество жизни больных.Медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, улучшая таким образом состояние больных. В результате они могут долгие годы сохранять активность и когнитивные способности. На поздних стадиях применяют нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом. Перспективным считают также метод имплантации стволовые клеток в черную субстанцию мозга. В период пандемии COVID-19 неврологи отметили, что у пожилых пациентов из-за инфицирования коронавирусом может наблюдаться обострение болезни Паркинсона. Ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы, что приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Паркинсонизмом страдали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II. В России действуют различные организации, занимающиеся помощью страдающим болезнью Паркинсона. Так, в 2008 году Научным советом по неврологии РАМН и Минздравсоцразвития России было создано Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. https://parkinsonizm.ru/ob-obshhestve/Действует благотворительный фонд "Движение – Жизнь". https://fondparkinson.ru/missia/В 2021 году в России появился первый специализированный информационный портал о болезни Паркинсона. На нем можно найти информацию о болезни, методах лечения и рекомендации по образу жизни с этим заболеванием.23-25 марта 2022 года в Санкт-Петербурге прошли первые Всероссийские игры среди людей с болезнью Паркинсона. В них участвовали 17 мужчин и 11 женщин из 24 городов России. Они соревновались в 19 личных и командных видах, в том числе в баскетболе спринте, беге, большом и настольном теннисе, бадминтоне, плавании и других видах спорта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, лондон, ясир арафат, мохаммед али, иоанн павел ii (кароль войтыла), воз, минздравсоцразвития, рамн, болезнь паркинсона, всемирный день борьбы с болезнью паркинсона