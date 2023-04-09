https://ria.ru/20230409/lebedev-1863741432.html
Биография Сергея Лебедева
Биография Сергея Лебедева - РИА Новости, 09.04.2023
Биография Сергея Лебедева
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Николаевич Лебедев родился 9 апреля 1948 года в городе Джизак Узбекской ССР (ныне... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:48
2023-04-09T00:48
2023-04-09T00:48
справки
сергей лебедев
узбекистан
россия
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Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Николаевич Лебедев родился 9 апреля 1948 года в городе Джизак Узбекской ССР (ныне Узбекистан).В 1970 году окончил Черниговский филиал Киевского политехнического института (ныне Национальный университет "Черниговская политехника").Прошел контрразведывательную подготовку в Киевской школе КГБ СССР и получил разведобразование в краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки). В 1978 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР (ныне Дипломатическая академия МИД России).В 1970 году Сергей Лебедев работал в Черниговском филиале Киевского политехнического института, был секретарем Черниговского городского комитета комсомола.В 1971-1972 годах проходил службу в армии в Киевском военном округе, затем работал в Черниговском обкоме ВЛКСМ.С 1973 года – в органах госбезопасности, с 1975 года – во внешней разведке (Первое главное управление КГБ СССР). Многократно выезжал в длительные загранкомандировки: ГДР, ФРГ, Западный Берлин, объединенная Германия.В 1998-2000 годах – официальный представитель Службы внешней разведки в США. 20 мая 2000 года указом президента РФ был назначен директором Службы внешней разведки. 5 октября 2007 года Сергей Лебедев назначен председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств. Полномочия Сергея Лебедева на посту главы Исполкома СНГ продлевались в 2012, 2016, 2017, 2019 годах. 14 октября 2022 года главы государств СНГ продлили Сергею Лебедеву полномочия на посту главы Исполкома СНГ на очередной трехлетний период. С 1 января 2023 года должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ изменила название на "генеральный секретарь СНГ". Генерал армии (2003). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2009). Награжден орденами Александра Невского (2013), Дружбы народов (Белоруссия, 2002), орденом Почета (Белоруссия, 2018) и другими наградами.Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2008). Владеет немецким и английским языками.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, сергей лебедев, узбекистан, россия
Справки, Сергей Лебедев, Узбекистан, Россия
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Николаевич Лебедев родился 9 апреля 1948 года
в городе Джизак Узбекской ССР (ныне Узбекистан).
В 1970 году окончил Черниговский филиал Киевского политехнического института (ныне Национальный университет "Черниговская политехника").
Прошел контрразведывательную подготовку в Киевской школе КГБ СССР и получил разведобразование в краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки). В 1978 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР (ныне Дипломатическая академия МИД России).
В 1970 году Сергей Лебедев работал в Черниговском филиале Киевского политехнического института, был секретарем Черниговского городского комитета комсомола.
В 1971-1972 годах проходил службу в армии в Киевском военном округе, затем работал в Черниговском обкоме ВЛКСМ.
С 1973 года – в органах госбезопасности, с 1975 года – во внешней разведке (Первое главное управление КГБ СССР). Многократно выезжал в длительные загранкомандировки: ГДР, ФРГ, Западный Берлин, объединенная Германия.
В 1998-2000 годах – официальный представитель Службы внешней разведки в США.
20 мая 2000 года указом
президента РФ был назначен директором Службы внешней разведки.
5 октября 2007 года Сергей Лебедев назначен
председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств. Полномочия Сергея Лебедева на посту главы Исполкома СНГ продлевались в 2012
, 2016
, 2017
, 2019 годах
.
14 октября 2022 года главы государств СНГ продлили
Сергею Лебедеву полномочия на посту главы Исполкома СНГ на очередной трехлетний период.
С 1 января 2023 года должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ изменила название
на "генеральный секретарь СНГ".
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2009
).
Награжден орденами Александра Невского (2013
), Дружбы народов (Белоруссия, 2002), орденом Почета (Белоруссия, 2018
) и другими наградами
.
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2008
).
Владеет немецким и английским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников