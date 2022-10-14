https://ria.ru/20221014/sng-1823937287.html
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:57
2022-10-14T10:57
2022-10-14T11:11
политика
снг
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период."Решением глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период", - сказал Лебедев, выступая на расширенном заседании Совета в четверг.
https://ria.ru/20221014/sng-1823920928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, снг, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
Политика, СНГ, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)
10:57 14.10.2022 (обновлено: 11:11 14.10.2022)
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
Главы СНГ договорились продлить полномочия Лебедева на посту главы исполкома организации