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Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
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Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:57
2022-10-14T11:11
политика
снг
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период."Решением глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период", - сказал Лебедев, выступая на расширенном заседании Совета в четверг.
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политика, снг, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
Политика, СНГ, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)
10:57 14.10.2022 (обновлено: 11:11 14.10.2022)
 
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ

Главы СНГ договорились продлить полномочия Лебедева на посту главы исполкома организации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период.
"Решением глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период", - сказал Лебедев, выступая на расширенном заседании Совета в четверг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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ПолитикаСНГСергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)
 
 
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