https://ria.ru/20221014/sng-1823937287.html

Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ

Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ

Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:57

2022-10-14T10:57

2022-10-14T11:11

политика

снг

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152110/62/1521106272_0:68:2789:1637_1920x0_80_0_0_2753377d9bae905d2a9911af829f58d9.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Астане приняли решение продлить полномочия главы исполкома Содружества Сергея Лебедева на этом посту на трехлетний период."Решением глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период", - сказал Лебедев, выступая на расширенном заседании Совета в четверг.

https://ria.ru/20221014/sng-1823920928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, снг, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)