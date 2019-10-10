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РИА Новости

Ушаков заявил о продлении полномочий главы исполкома СНГ

16:11 10.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полномочия председателя исполкома-исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева продлены еще на три года, в ходе саммита стран-участниц содружества в Ашхабаде это решение "формализуют" главы государств СНГ, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Также важный вопрос будет рассмотрен по председателю исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ. Согласовано в предварительном плане решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева, который уже давно на этом посту - с 1 января 2008 года", - сказал он.
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Ушаков напомнил, что Лебедев два раза переназначался на очередные трехлетние сроки, а в 2016 году ему были продлены полномочия на год, потом еще на два года - до 31 декабря текущего года.
"Сейчас принято решение продлить его функции еще на три года. Хотел бы сказать, что это предварительно со всеми согласовано, ожидается, что президенты просто формализуют это решение", - заключил Ушаков.
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Юрий УшаковСергей ЛебедевСНГВ мире
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