Ушаков заявил о продлении полномочий главы исполкома СНГ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полномочия председателя исполкома-исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева продлены еще на три года, в ходе саммита стран-участниц содружества в Ашхабаде это решение "формализуют" главы государств СНГ, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Также важный вопрос будет рассмотрен по председателю исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ. Согласовано в предварительном плане решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева, который уже давно на этом посту - с 1 января 2008 года", - сказал он.

Ушаков напомнил, что Лебедев два раза переназначался на очередные трехлетние сроки, а в 2016 году ему были продлены полномочия на год, потом еще на два года - до 31 декабря текущего года.