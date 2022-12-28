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Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека - РИА Новости, 28.12.2022
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Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека
Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека - РИА Новости, 28.12.2022
Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека
Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ",... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:34
2022-12-28T17:34
политика
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ", сообщил Первый департамент стран СНГ МИД России. "С 1 января 2023 года изменяется наименование должности руководителя исполкома СНГ. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ, название должности изменяется с "председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ" на "генеральный секретарь СНГ", - сообщил департамент в своём Telegram-канале. По сообщению департамента, должность продолжит занимать действующий руководитель исполкома Сергей Лебедев.
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политика, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Политика, СНГ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
17:34 28.12.2022
 
Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека

МИД сообщил о переименовании должности главы СНГ в генерального секретаря с 1 января

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ", сообщил Первый департамент стран СНГ МИД России.
"С 1 января 2023 года изменяется наименование должности руководителя исполкома СНГ. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ, название должности изменяется с "председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ" на "генеральный секретарь СНГ", - сообщил департамент в своём Telegram-канале.
По сообщению департамента, должность продолжит занимать действующий руководитель исполкома Сергей Лебедев.
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