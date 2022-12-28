Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека
МИД сообщил о переименовании должности главы СНГ в генерального секретаря с 1 января
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ", сообщил Первый департамент стран СНГ МИД России.
"С 1 января 2023 года изменяется наименование должности руководителя исполкома СНГ. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ, название должности изменяется с "председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ" на "генеральный секретарь СНГ", - сообщил департамент в своём Telegram-канале.
По сообщению департамента, должность продолжит занимать действующий руководитель исполкома Сергей Лебедев.
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