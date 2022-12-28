https://ria.ru/20221228/sng-1841988658.html

Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека

Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека - РИА Новости, 28.12.2022

Должность исполнительного секретаря СНГ с 1 января переименуют в генсека

Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ",... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:34

2022-12-28T17:34

2022-12-28T17:34

политика

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Должность председателя исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ с 1 января 2023 года поменяет своё название на "генеральный секретарь СНГ", сообщил Первый департамент стран СНГ МИД России. "С 1 января 2023 года изменяется наименование должности руководителя исполкома СНГ. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ, название должности изменяется с "председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ" на "генеральный секретарь СНГ", - сообщил департамент в своём Telegram-канале. По сообщению департамента, должность продолжит занимать действующий руководитель исполкома Сергей Лебедев.

https://ria.ru/20221227/sng-1841626643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия