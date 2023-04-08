Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией
Блогер Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с Россией.
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"Я зря потерял коннект с Россией, – сказал Милохин. – Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев – продюсер блогера. – Прим. ред.): "Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь все. Ты начал с России". Я забил. Не стал его слушать".
Милохин, который ранее жаловался на безденежье, в разговоре с Джараховым объяснил, почему так вышло.
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"Я бросил Первый канал, записал на него дис, пел песни всякие. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег", – пояснил он.
И все же источники дохода у 21-летней знаменитости есть. Как признался Даня, его друг и предприниматель Никита Ефремов, прославившийся линией кроссовок, помог ему выступить на нескольких детских праздниках в Дубае.
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"Он продал меня уже на два корпоратива", – рассказал блогер.
Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако не объяснил, откуда получил эту информацию.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.