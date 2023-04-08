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Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией - РИА Новости, 08.04.2023
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Шоубиз
 
14:17 08.04.2023 (обновлено: 14:56 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/milokhin-1863960672.html
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией - РИА Новости, 08.04.2023
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией
Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:17
2023-04-08T14:56
шоубиз
даня милохин
россия
звезды
знаменитости
дубай
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с Россией.Милохин, который ранее жаловался на безденежье, в разговоре с Джараховым объяснил, почему так вышло. И все же источники дохода у 21-летней знаменитости есть. Как признался Даня, его друг и предприниматель Никита Ефремов, прославившийся линией кроссовок, помог ему выступить на нескольких детских праздниках в Дубае. Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако не объяснил, откуда получил эту информацию.Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.
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даня милохин, россия, звезды, знаменитости, дубай, шоу-бизнес
Шоубиз, Даня Милохин, Россия, звезды, Знаменитости, Дубай, Шоу-бизнес
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией

Блогер Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с Россией.
«

"Я зря потерял коннект с Россией, – сказал Милохин. – Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев – продюсер блогера. – Прим. ред.): "Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь все. Ты начал с России". Я забил. Не стал его слушать".

Милохин, который ранее жаловался на безденежье, в разговоре с Джараховым объяснил, почему так вышло.
«

"Я бросил Первый канал, записал на него дис, пел песни всякие. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег", – пояснил он.

И все же источники дохода у 21-летней знаменитости есть. Как признался Даня, его друг и предприниматель Никита Ефремов, прославившийся линией кроссовок, помог ему выступить на нескольких детских праздниках в Дубае.
«

"Он продал меня уже на два корпоратива", – рассказал блогер.

Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако не объяснил, откуда получил эту информацию.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.
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ШоубизДаня МилохинРоссиязвездыЗнаменитостиДубайШоу-бизнес
 
 
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