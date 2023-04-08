https://ria.ru/20230408/milokhin-1863960672.html

Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией

Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией - РИА Новости, 08.04.2023

Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией

Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:17

2023-04-08T14:17

2023-04-08T14:56

шоубиз

даня милохин

россия

звезды

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дубай

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Джарахова №1" признался ведущему Эльдару Джарахову в том, что пожалел о потере связи с Россией.Милохин, который ранее жаловался на безденежье, в разговоре с Джараховым объяснил, почему так вышло. И все же источники дохода у 21-летней знаменитости есть. Как признался Даня, его друг и предприниматель Никита Ефремов, прославившийся линией кроссовок, помог ему выступить на нескольких детских праздниках в Дубае. Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако не объяснил, откуда получил эту информацию.Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.

https://ria.ru/20230113/milokhin-1844647613.html

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Галина Соколова

даня милохин, россия, звезды, знаменитости, дубай, шоу-бизнес