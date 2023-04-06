https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html
Биография Санны Марин
Биография Санны Марин - РИА Новости, 06.04.2023
Биография Санны Марин
Финский политик Санна Марин (Sanna Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки (Финляндия). РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:06
2023-04-06T13:06
2023-04-06T13:06
справки
финляндия
санна марин
тампере
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антти ринне
саули ниинисте
forbes
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Финский политик Санна Марин (Sanna Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки (Финляндия).Провела детство в Пирккале. В 15 лет устроилась на работу в пекарню, распространяла журналы, работала кассиром. В 2012 году получила степень бакалавра административных наук в Университете Тампере, в 2017 году – степень магистра административных наук в том же Университете. В 2006-2007 годах работала офисным клерком в Тампере.С 2006 года Санна Марин присоединилась к социал-демократам, начала заниматься проблемами экологии, изменений климата, вопросами биоразнообразия.В 2010-2012 годах была первым заместителем председателя молодежной ассоциации Социал-демократической партии.В 2013-2017 годах возглавляла городской совет Тампере. В 2017-2021 годах была членом Совета региона Тампере.В 2014 году Марин была избрана вторым заместителем лидера Социал-демократической партии, с 2017 года занимала должность первого заместителя лидера партии. 23 августа 2020 года Марин была избрана председателем Социал-демократической партии.В 2015 году впервые баллотировалась и была избрана в парламент страны. Была членом ряда парламентских комитетов.С 6 июня по 10 декабря 2019 года занимала пост министра транспорта и коммуникаций в правительстве Антти Ринне.8 декабря 2019 года Санна Марин была выдвинута Социал-демократической партией Финляндии кандидатом на пост премьер-министра страны. 10 декабря 2019 года на заседании парламента Санна Марин была утверждена главой правительства Финляндии. За нее проголосовали 99 депутатов, против 70, отсутствовали 30. Марин стала третьей женщиной-премьер-министром Финляндии, самым молодым премьер-министром Финляндии и мира.За четыре года работы во главе правительства она возглавила борьбу с COVID-19, привела страну в НАТО и к рекордному госдолгу.В апреле 2023 года парламентских выборах Социал-демократическая партия во главе с Санной Марин заняла третье место. 6 апреля 2023 года премьер-министр 76-го правительства Финляндии Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту страны Саули Ниинистё. После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабинета министров, занимаясь повседневными делами без политических решений. В 2021 году Марин попала на обложку тематического выпуска журнала Time Time100 Next, в котором были представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей со всего мира. В 2022 году заняла 83-е место в списке влиятельных женщин в списке Forbes.С именем Марин было связано несколько скандалов. В 2021 году она отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла. Санна Марин замужем, у нее есть дочь.Владеет английским и шведским языками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, финляндия, санна марин, тампере, хельсинки, антти ринне, саули ниинисте, forbes, политика
Справки, Финляндия, Санна Марин, Тампере, Хельсинки, Антти Ринне, Саули Ниинисте, Forbes, Политика
Финский политик Санна Марин (Sanna Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки (Финляндия).
Провела детство
в Пирккале.
В 15 лет
устроилась на работу в пекарню, распространяла журналы, работала кассиром
.
В 2012 году получила степень бакалавра
административных наук в Университете Тампере, в 2017 году – степень магистра административных наук в том же Университете.
В 2006-2007 годах работала офисным клерком в Тампере.
С 2006 года Санна Марин присоединилась к социал-демократам, начала заниматься проблемами экологии, изменений климата, вопросами биоразнообразия.
В 2010-2012 годах была первым заместителем председателя молодежной ассоциации Социал-демократической партии.
В 2013-2017 годах возглавляла городской совет Тампере. В 2017-2021 годах была членом Совета региона Тампере.
В 2014 году Марин была избрана вторым заместителем лидера Социал-демократической партии, с 2017 года занимала должность первого заместителя лидера партии. 23 августа 2020 года Марин была избрана председателем Социал-демократической партии.
В 2015 году впервые баллотировалась и была избрана в парламент страны. Была членом ряда парламентских комитетов.
С 6 июня по 10 декабря 2019 года занимала пост министра транспорта и коммуникаций в правительстве Антти Ринне.
8 декабря 2019 года Санна Марин была выдвинута
Социал-демократической партией Финляндии кандидатом на пост премьер-министра страны.
10 декабря 2019 года на заседании парламента Санна Марин была утверждена главой правительства Финляндии. За нее проголосовали
99 депутатов, против 70, отсутствовали 30. Марин стала третьей женщиной-премьер-министром Финляндии, самым молодым премьер-министром Финляндии и мира.
За четыре года работы во главе правительства она возглавила борьбу с COVID-19, привела страну в НАТО и к рекордному госдолгу.
В апреле 2023 года парламентских выборах Социал-демократическая партия во главе с Санной Марин заняла третье место
.
6 апреля 2023 года премьер-министр 76-го правительства Финляндии Санна Марин подала заявление об отставке
правительства президенту страны Саули Ниинистё. После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабинета министров, занимаясь повседневными делами без политических решений.
В 2021 году
Марин попала на обложку тематического выпуска журнала Time Time100 Next, в котором были представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей со всего мира. В 2022 году заняла 83-е место в списке влиятельных женщин в списке Forbes
.
С именем Марин было связано несколько скандалов
. В 2021 году она отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла.
Санна Марин замужем, у нее есть дочь.
Владеет английским и шведским языками.