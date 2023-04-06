https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html

Биография Санны Марин

Биография Санны Марин - РИА Новости, 06.04.2023

Биография Санны Марин

Финский политик Санна Марин (Sanna Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки (Финляндия). РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:06

2023-04-06T13:06

2023-04-06T13:06

справки

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Финский политик Санна Марин (Sanna Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки (Финляндия).Провела детство в Пирккале. В 15 лет устроилась на работу в пекарню, распространяла журналы, работала кассиром. В 2012 году получила степень бакалавра административных наук в Университете Тампере, в 2017 году – степень магистра административных наук в том же Университете. В 2006-2007 годах работала офисным клерком в Тампере.С 2006 года Санна Марин присоединилась к социал-демократам, начала заниматься проблемами экологии, изменений климата, вопросами биоразнообразия.В 2010-2012 годах была первым заместителем председателя молодежной ассоциации Социал-демократической партии.В 2013-2017 годах возглавляла городской совет Тампере. В 2017-2021 годах была членом Совета региона Тампере.В 2014 году Марин была избрана вторым заместителем лидера Социал-демократической партии, с 2017 года занимала должность первого заместителя лидера партии. 23 августа 2020 года Марин была избрана председателем Социал-демократической партии.В 2015 году впервые баллотировалась и была избрана в парламент страны. Была членом ряда парламентских комитетов.С 6 июня по 10 декабря 2019 года занимала пост министра транспорта и коммуникаций в правительстве Антти Ринне.8 декабря 2019 года Санна Марин была выдвинута Социал-демократической партией Финляндии кандидатом на пост премьер-министра страны. 10 декабря 2019 года на заседании парламента Санна Марин была утверждена главой правительства Финляндии. За нее проголосовали 99 депутатов, против 70, отсутствовали 30. Марин стала третьей женщиной-премьер-министром Финляндии, самым молодым премьер-министром Финляндии и мира.За четыре года работы во главе правительства она возглавила борьбу с COVID-19, привела страну в НАТО и к рекордному госдолгу.В апреле 2023 года парламентских выборах Социал-демократическая партия во главе с Санной Марин заняла третье место. 6 апреля 2023 года премьер-министр 76-го правительства Финляндии Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту страны Саули Ниинистё. После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабинета министров, занимаясь повседневными делами без политических решений. В 2021 году Марин попала на обложку тематического выпуска журнала Time Time100 Next, в котором были представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей со всего мира. В 2022 году заняла 83-е место в списке влиятельных женщин в списке Forbes.С именем Марин было связано несколько скандалов. В 2021 году она отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. В августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Санна Марин танцует на вечеринке с друзьями. Тогда ее заподозрили в употреблении наркотиков. Все обвинения она отвергла. Санна Марин замужем, у нее есть дочь.Владеет английским и шведским языками.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, финляндия, санна марин, тампере, хельсинки, антти ринне, саули ниинисте, forbes, политика