Парламент Финляндии утвердил кандидатуру Санны Марин на пост премьера

У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии

У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии

Отныне правительства всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года возглавляет Катрин Якобсдоуттир, Дании с 27 июня Метте Фредериксен, Норвегии с 2013 года Эрна Сульберг.

Санна Марин самый молодой премьер-министр не только страны, но и мира - ей 34 года, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины: 32-летняя Катри Кулмуни возглавляет "Центристов", 34-летняя Мария Охисало - председатель "Зеленых", Союзом левых сил руководит 32-летняя Ли Андерссон, 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон - председатель Шведской народной партии.