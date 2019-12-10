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2019-12-10T15:34+0300
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Парламент Финляндии утвердил кандидатуру Санны Марин на пост премьера
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РИА Новости

Парламент Финляндии утвердил кандидатуру Санны Марин на пост премьера

15:32 10.12.2019 (обновлено: 15:34 10.12.2019)
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© REUTERS / Lehtikuva/Vesa MoilanenСанна Марин
Санна Марин
© REUTERS / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Санна Марин
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил кандидатуру нового премьер-министра Финляндии Санны Марин, передает корреспондент РИА Новости с пленарного заседания.
"За Марин проголосовали 99 депутатов, против 70, отсутствовали 30", - сообщил спикер парламента Матти Ванханен.
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Отныне правительства всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года возглавляет Катрин Якобсдоуттир, Дании с 27 июня Метте Фредериксен, Норвегии с 2013 года Эрна Сульберг.
Санна Марин самый молодой премьер-министр не только страны, но и мира - ей 34 года, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины: 32-летняя Катри Кулмуни возглавляет "Центристов", 34-летняя Мария Охисало - председатель "Зеленых", Союзом левых сил руководит 32-летняя Ли Андерссон, 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон - председатель Шведской народной партии.
В правительстве Санны Марин 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.
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Метте ФредериксенСанна МаринФинляндияВ мире
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