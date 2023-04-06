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Финское правительство ушло в отставку - РИА Новости, 06.04.2023
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10:34 06.04.2023 (обновлено: 10:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863393760.html
Финское правительство ушло в отставку
Финское правительство ушло в отставку - РИА Новости, 06.04.2023
Финское правительство ушло в отставку
Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета, сообщила канцелярия президента... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:34
2023-04-06T10:54
финляндия
в мире
санна марин
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета, сообщила канцелярия президента страны.Прошение об отставке правительства подается в связи с избранием нового состава парламента."Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми. Президент принял просьбу правительства об отставке и попросил его продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство", - говорится в сообщении.После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабмина, занимаясь повседневными делами без политических решений. Работа по формированию нового правительства начнется сразу после Пасхи (с 11 апреля) начиная с первого заседания парламента.Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета. Так в 2011 году кабмин Юрки Катайнена начал работу 22 июня, в 2015 правительство Юхи Сипиля приступило к выполнению обязанностей 29 мая, в 2019 году кабмин Антти Ринне 6 июня.
https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html
https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html
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финляндия, в мире, санна марин, саули ниинисте
Финляндия, В мире, Санна Марин, Саули Ниинисте
Финское правительство ушло в отставку

Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку из-за избрания нового парламента

© AFP 2023 / Lehtikuva/Markku Ulander Глава правительства Финляндии Санна Марин во время встречи с президентом страны Саули Ниинистё. 6 апреля 2023
 Глава правительства Финляндии Санна Марин во время встречи с президентом страны Саули Ниинистё. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva/Markku Ulander
Глава правительства Финляндии Санна Марин во время встречи с президентом страны Саули Ниинистё. 6 апреля 2023
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета, сообщила канцелярия президента страны.
Прошение об отставке правительства подается в связи с избранием нового состава парламента.
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"Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми. Президент принял просьбу правительства об отставке и попросил его продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство", - говорится в сообщении.
После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабмина, занимаясь повседневными делами без политических решений. Работа по формированию нового правительства начнется сразу после Пасхи (с 11 апреля) начиная с первого заседания парламента.
Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета. Так в 2011 году кабмин Юрки Катайнена начал работу 22 июня, в 2015 правительство Юхи Сипиля приступило к выполнению обязанностей 29 мая, в 2019 году кабмин Антти Ринне 6 июня.
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