https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863393760.html

Финское правительство ушло в отставку

Финское правительство ушло в отставку - РИА Новости, 06.04.2023

Финское правительство ушло в отставку

Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета, сообщила канцелярия президента... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:34

2023-04-06T10:34

2023-04-06T10:54

финляндия

в мире

санна марин

саули ниинисте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863400517_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_c766e3292400c6ca9296de67dad0f7f8.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета, сообщила канцелярия президента страны.Прошение об отставке правительства подается в связи с избранием нового состава парламента."Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми. Президент принял просьбу правительства об отставке и попросил его продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство", - говорится в сообщении.После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабмина, занимаясь повседневными делами без политических решений. Работа по формированию нового правительства начнется сразу после Пасхи (с 11 апреля) начиная с первого заседания парламента.Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета. Так в 2011 году кабмин Юрки Катайнена начал работу 22 июня, в 2015 правительство Юхи Сипиля приступило к выполнению обязанностей 29 мая, в 2019 году кабмин Антти Ринне 6 июня.

https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html

https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, в мире, санна марин, саули ниинисте