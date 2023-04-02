https://ria.ru/20230402/finlyandiya-1862532429.html
На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия
На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия - РИА Новости, 02.04.2023
На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия
Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия, следует из данных министерства юстиции страны. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:38
2023-04-02T23:38
2023-04-02T23:52
финляндия
в мире
санна марин
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия, следует из данных министерства юстиции страны.Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о победе и начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции."Основываясь на этих результатах выборов, мы начнем переговоры о создании правительства Финляндии под руководством коалиционеров", - сказал Орпо, трансляцию выступления вели финские СМИ.Коалиционная партия предлагает скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, в мире, санна марин, петтери орпо, нато
Финляндия, В мире, Санна Марин, Петтери Орпо, НАТО
На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия
В Финляндии на парламентских выборах победила оппозиционная Коалиционная партия
ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия, следует из данных министерства юстиции страны.
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"После подсчета 99,6% голосов лидирует оппозиционная Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо
- 20,8%, оппозиционная "Истинные финны" во главе с Рииккой Пурра - 20%, правящие Социал-демократы во главе с Санной Марин
- 19,9%, "Центристы" во главе с Анникой Саарикко- 11,3%", - говорится в сообщении.
Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о победе и начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.
"Основываясь на этих результатах выборов, мы начнем переговоры о создании правительства Финляндии под руководством коалиционеров", - сказал Орпо, трансляцию выступления вели финские СМИ.
Коалиционная партия предлагает скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО
.
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