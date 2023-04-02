https://ria.ru/20230402/finlyandiya-1862532429.html

На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия

На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия - РИА Новости, 02.04.2023

На выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия

Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия, следует из данных министерства юстиции страны. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:38

2023-04-02T23:38

2023-04-02T23:52

финляндия

в мире

санна марин

петтери орпо

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия, следует из данных министерства юстиции страны.Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о победе и начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции."Основываясь на этих результатах выборов, мы начнем переговоры о создании правительства Финляндии под руководством коалиционеров", - сказал Орпо, трансляцию выступления вели финские СМИ.Коалиционная партия предлагает скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО.

https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860092145.html

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финляндия, в мире, санна марин, петтери орпо, нато