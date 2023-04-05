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В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 05.04.2023
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Шоубиз
 
14:17 05.04.2023 (обновлено: 14:24 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 05.04.2023
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе
В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:17
2023-04-05T14:24
шоубиз
краснодар
валерий меладзе
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дубай
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости". Билеты на шоу в Краснодаре также пропали с сайтов билетных операторов. Валерий Меладзе отмену концерта не прокомментировал. В прошлом году артист публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России.В январе он позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить музыканта гражданства и званий. В ответ он заявил, что мечтает о "примирении братских народов". Из-за скандалов концерты певца начали отменять по всей России, и ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. В конце марта Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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краснодар, валерий меладзе, знаменитости, россия, дубай, госдума рф
Шоубиз, Краснодар, Валерий Меладзе, Знаменитости, Россия, Дубай, Госдума РФ
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе

В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, запланированный на 9 июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Валерий Меладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости".
«
"Концерта Меладзе не будет", – рассказали представители площадки.
Билеты на шоу в Краснодаре также пропали с сайтов билетных операторов.
Заказ билетов на концерт Валерия Меладзе в Краснодаре
Заказ билетов на концерт Валерия Меладзе в Краснодаре
Заказ билетов на концерт Валерия Меладзе в Краснодаре
Валерий Меладзе отмену концерта не прокомментировал.
В прошлом году артист публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России.
В январе он позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить музыканта гражданства и званий. В ответ он заявил, что мечтает о "примирении братских народов".
Из-за скандалов концерты певца начали отменять по всей России, и ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей.
В конце марта Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 15:06
 
ШоубизКраснодарВалерий МеладзеЗнаменитостиРоссияДубайГосдума РФ
 
 
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