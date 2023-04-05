В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе
В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, запланированный на 9 июня
Валерий Меладзе. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости".
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"Концерта Меладзе не будет", – рассказали представители площадки.
Билеты на шоу в Краснодаре также пропали с сайтов билетных операторов.
Заказ билетов на концерт Валерия Меладзе в Краснодаре
Заказ билетов на концерт Валерия Меладзе в Краснодаре
Валерий Меладзе отмену концерта не прокомментировал.
В прошлом году артист публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России.
В январе он позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить музыканта гражданства и званий. В ответ он заявил, что мечтает о "примирении братских народов".
Из-за скандалов концерты певца начали отменять по всей России, и ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей.
В конце марта Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.