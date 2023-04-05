https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 05.04.2023

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе

В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:17

2023-04-05T14:17

2023-04-05T14:24

шоубиз

краснодар

валерий меладзе

знаменитости

россия

дубай

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт певца Валерия Меладзе, который был запланирован на девятое июня во Дворце спорта "Олимп", сообщает портал "Кубанские новости". Билеты на шоу в Краснодаре также пропали с сайтов билетных операторов. Валерий Меладзе отмену концерта не прокомментировал. В прошлом году артист публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России.В январе он позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить музыканта гражданства и званий. В ответ он заявил, что мечтает о "примирении братских народов". Из-за скандалов концерты певца начали отменять по всей России, и ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. В конце марта Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

https://ria.ru/20230404/meladze-1862874014.html

краснодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

краснодар, валерий меладзе, знаменитости, россия, дубай, госдума рф