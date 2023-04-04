https://ria.ru/20230404/vzryv-1862805852.html

После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек

После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек - РИА Новости, 04.04.2023

После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек

После взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, к врачам обратились 40 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:46

2023-04-04T08:46

2023-04-04T09:40

здоровье - общество

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, к врачам обратились 40 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.Сейчас в больницах остаются 25 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.В воскресенье вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.Судя по видеозаписям с мероприятия, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила 26-летняя Дарья Трепова. Ее объявили в розыск и накануне задержали.Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело открыли по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт".Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге