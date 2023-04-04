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После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек - РИА Новости, 04.04.2023
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08:46 04.04.2023 (обновлено: 09:40 04.04.2023)
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После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек - РИА Новости, 04.04.2023
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
После взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, к врачам обратились 40 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:46
2023-04-04T09:40
здоровье - общество
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, к врачам обратились 40 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.Сейчас в больницах остаются 25 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.В воскресенье вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.Судя по видеозаписям с мероприятия, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила 26-летняя Дарья Трепова. Ее объявили в розыск и накануне задержали.Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело открыли по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт".Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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здоровье - общество, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек

Минздрав: 40 человек обратились за медпомощью после взрыва в кафе в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, к врачам обратились 40 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«
"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", — говорится в релизе.
Сейчас в больницах остаются 25 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.
В воскресенье вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
Судя по видеозаписям с мероприятия, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила 26-летняя Дарья Трепова. Ее объявили в розыск и накануне задержали.
Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
Уголовное дело открыли по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт".
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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