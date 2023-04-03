https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862607366.html

НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:10

2023-04-03T12:10

2023-04-03T14:33

украина

россия

национальный антитеррористический комитет рф

фонд борьбы с коррупцией

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862625984_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7873837779eec8c882ed1e74707f8d4f.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет."Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — говорится в релизе.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.Трепова подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

украина

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский