НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет."Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — говорится в релизе.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.Трепова подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — говорится в релизе.
Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
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