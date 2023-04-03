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НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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12:10 03.04.2023 (обновлено: 14:33 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862607366.html
НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского
НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского
Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:10
2023-04-03T14:33
украина
россия
национальный антитеррористический комитет рф
фонд борьбы с коррупцией
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет."Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — говорится в релизе.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.Трепова подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
украина
россия
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украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский
Украина, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский
НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

НАК заявил, что убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — говорится в релизе.
Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Трепова подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.
Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
УкраинаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФФонд борьбы с коррупциейВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен Татарский
 
 
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