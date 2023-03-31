https://ria.ru/20230331/volgograd-1862038527.html

Решение о референдуме по переименованию Волгограда могут принять в мае

Решение о референдуме по переименованию Волгограда могут принять в мае - РИА Новости, 31.03.2023

Решение о референдуме по переименованию Волгограда могут принять в мае

Решение о проведении референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников, сообщил РИА Новости сопредседатель совета по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

общество

волгоград

сталинград

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844966_331:527:2741:1883_1920x0_80_0_0_2844ff5637bdb539155729c764083aa7.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 мар – РИА Новости. Решение о проведении референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников, сообщил РИА Новости сопредседатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. Общественный совет по изучению мнения о переименовании Волгограда в Сталинград в понедельник начал проводить встречи с представителями общественности города, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее провести референдум и самому переименованию. На одной из встреч глава этого совета, председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин сообщил, что решение о проведении референдума в ближайшие месяцы приниматься не будет. По словам Струкова, встречи с общественниками завершились в Волгограде, они проходили в каждом районе города. "Знаю, что изучение общественного мнения продолжится. Это раз, форсировать никто не будет, это два. Где-то, скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность на счет референдума. Точно знаю, что референдум не будет привязан к выборной кампании, к Единому дню голосования, скорее все, это будет позже, если его проведение будет целесообразным", - сказал собеседник. В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума. Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной в войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.

https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html

https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html

волгоград

сталинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, волгоград, сталинград, россия