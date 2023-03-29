https://ria.ru/20230329/puteshestviya-1860984981.html
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле
Определены самые бюджетные железнодорожные маршруты для путешествий в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:04
2023-03-29T05:04
2023-03-29T05:34
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Определены самые бюджетные железнодорожные маршруты для путешествий в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов с датами поездки с 1 по 30 апреля. Из рейтинга исключены города Подмосковья и Ленинградской области.Жителям столицы эксперты предложили 14 вариантов путешествий со средним чеком до тысячи рублей. Дешевле всего отправиться в Переславль-Залесский (средний чек — 472 рубля в одну сторону), Ржев (545 рублей) и Александров (589 рублей).Дорога в Калугу обойдется в среднем в 803 рубля, Рязань – 852 рубля, Тулу — 903 рубля, Ярославль — 1003 рубля.Заплатив около тысячи рублей, можно добраться на поезде из Санкт-Петербурга в Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Так, средняя стоимость билета в Великий Новгород — 870 рублей, Псков — 1031 рубль, Сортавалу — 1052 рубля.
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Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле
Туту: Переславль-Залесский — самое дешевое направление для путешествий на поезде в апреле