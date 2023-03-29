https://ria.ru/20230329/puteshestviya-1860984981.html

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле - РИА Новости, 29.03.2023

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в апреле

Определены самые бюджетные железнодорожные маршруты для путешествий в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:04

2023-03-29T05:04

2023-03-29T05:34

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

отдых в россии

поезда

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453502_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_6bef26c08806375acc3f4d5c00eab38e.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Определены самые бюджетные железнодорожные маршруты для путешествий в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов с датами поездки с 1 по 30 апреля. Из рейтинга исключены города Подмосковья и Ленинградской области.Жителям столицы эксперты предложили 14 вариантов путешествий со средним чеком до тысячи рублей. Дешевле всего отправиться в Переславль-Залесский (средний чек — 472 рубля в одну сторону), Ржев (545 рублей) и Александров (589 рублей).Дорога в Калугу обойдется в среднем в 803 рубля, Рязань – 852 рубля, Тулу — 903 рубля, Ярославль — 1003 рубля.Заплатив около тысячи рублей, можно добраться на поезде из Санкт-Петербурга в Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Так, средняя стоимость билета в Великий Новгород — 870 рублей, Псков — 1031 рубль, Сортавалу — 1052 рубля.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, отдых в россии, поезда, куда поехать, достопримечательности