https://ria.ru/20230322/konkurs-1859913550.html

Конкурс юных пианистов имени Рахманинова открылся в Великом Новгороде

Конкурс юных пианистов имени Рахманинова открылся в Великом Новгороде - РИА Новости, 22.03.2023

Конкурс юных пианистов имени Рахманинова открылся в Великом Новгороде

Первый Международный юношеский конкурс пианистов имени Сергея Рахманинова открылся в среду в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:36

2023-03-22T22:36

2023-03-22T22:36

великий новгород

вьетнам

россия

денис мацуев

сергей рахманинов

андрей никитин (политик)

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Первый Международный юношеский конкурс пианистов имени Сергея Рахманинова открылся в среду в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского.На конкурс было подано 120 заявок из восьми стран мира: России, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана.Открыл конкурс губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который поздравил конкурсантов и пожелал вдохновения, успехов и побед."На Новгородской земле началась история нашей страны, ее культуры. Неудивительно, что здесь рождались великие люди, такие как Сергей Рахманинов. И сегодня здесь происходит великое событие – международный конкурс, который собрал великолепных юных музыкантов. Я благодарю министра культуры Ольгу Любимову за поддержку идеи конкурса и художественного руководителя, председателя жюри Дениса Мацуева за организацию. Новгородская область оправдает доверие", – процитировали в пресс-службе губернатора слова Никитина.Также к участникам конкурса обратился народный артист России, пианист Денис Мацуев."Я очень рад, что наш конкурс вызвал интерес не только в России, но и в других странах. И я счастлив, что в юбилейный год Рахманинова центром притяжения поклонников фортепианного искусства станет родной город этого великого русского пианиста, композитора и дирижера", – сказал Мацуев.Конкурс продлится до 26 марта. К участию в первом туре допущены 15 пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама и Белоруссии. Оценивать мастерство конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли известные музыканты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама. Художественным руководителем и председателем жюри конкурса стал Денис Мацуев.В дни конкурса Российский национальный музей музыки представит в Великом Новгороде уникальную выставку "Вселенная Рахманинова" на основе материалов творческого архива композитора, переданного его родственниками и близкими друзьями в разные годы в фонды музея. В числе экспонатов - редкие и малоизвестные документы, авторские рукописи сочинений.Также в рамках конкурса, при участии Российского национального музея музыки организован всероссийский конкурс рисунков "Мир Рахманинова". В нем приняли участие юные художники со всей России. На конкурс было прислано 224 работы из 40 регионов страны.Ранее губернатор Новгородской области сообщил, что на федеральном уровне принято решение сделать Великий Новгород традиционной площадкой для проведения Международного конкурса пианистов, который будет проходить каждые четыре года.

https://ria.ru/20230322/konkurs-1859900954.html

https://ria.ru/20221212/pamyatnik-1838128708.html

великий новгород

вьетнам

россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великий новгород, вьетнам, россия, денис мацуев, сергей рахманинов, андрей никитин (политик), новгородская область