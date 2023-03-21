https://ria.ru/20230321/uroki-1859616848.html
В школах и колледжах начались уроки по финансовой безопасности
В школах и колледжах начались уроки по финансовой безопасности - РИА Новости, 21.03.2023
В школах и колледжах начались уроки по финансовой безопасности
Уроки по финансовой безопасности начались в школах и колледжах России, они дают ежегодный старт Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:35
2023-03-21T20:35
2023-03-21T21:08
общество
белоруссия
узбекистан
россия
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уроки по финансовой безопасности начались в школах и колледжах России, они дают ежегодный старт Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Отмечается, что в марте 2023 года в школах и колледжах по всей России традиционно проходят тематические уроки по финансовой безопасности, в 2022 году в них приняли участие более двух миллионов ребят в более чем 26 тысяч образовательных учреждений. Добавляется, что такие уроки в 2023 году посвящены теме финансовой безопасности личности в интернете, на них детяс подробно объясняют, что такое персональные данные, и знакомят с правилами цифровой гигиены, основные из правил – всегда создавать сложные и разные пароли, настроить двухфакторную аутентификацию для входа в свои аккаунты, не использовать социальные сети для авторизации на сайтах, удалять все неиспользуемые аккаунты, а из почтового ящика и мессенджеров – письма с персональными данными, устанавливать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять, какие разрешения вы даёте этим приложениям. Кроме того, важные пароли необходимо менять раз в три месяца, никогда не использовать одинаковые пароли на разных сервисах, внимательно проверять, куда вводятся логин, пароль и платёжные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и не верить необоснованно выгодным предложениям. "В конце урока ребят приглашают проверить свои знания и принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в третий раз и объединит участников из 15 стран (Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, Иран, Намибия, Пакистан)", - добавили в кабмине. В кабмине пояснили, что главный приз олимпиады для победителей из числа школьников – возможность поступить без экзаменов на бюджет в вузы – участники Международного сетевого института, а для студентов – в магистратуру и аспирантуру. "Финал олимпиады пройдёт 2–6 октября в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Программа финала будет включать тестовые задания, встречи с приглашёнными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии", - заключили в кабмине.
https://ria.ru/20230303/uroki-1855568700.html
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общество, белоруссия, узбекистан, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Белоруссия, Узбекистан, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
В школах и колледжах начались уроки по финансовой безопасности
Чернышенко: в школах и колледжах России начались уроки по финансовой безопасности
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Уроки по финансовой безопасности начались в школах и колледжах России, они дают ежегодный старт Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Тематические уроки, которые сейчас проходят по всей России, дают ежегодный старт Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этом году она пройдет уже в третий раз", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что в марте 2023 года в школах и колледжах по всей России традиционно проходят тематические уроки по финансовой безопасности, в 2022 году в них приняли участие более двух миллионов ребят в более чем 26 тысяч образовательных учреждений.
Добавляется, что такие уроки в 2023 году посвящены теме финансовой безопасности личности в интернете, на них детяс подробно объясняют, что такое персональные данные, и знакомят с правилами цифровой гигиены, основные из правил – всегда создавать сложные и разные пароли, настроить двухфакторную аутентификацию для входа в свои аккаунты, не использовать социальные сети для авторизации на сайтах, удалять все неиспользуемые аккаунты, а из почтового ящика и мессенджеров – письма с персональными данными, устанавливать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять, какие разрешения вы даёте этим приложениям.
Кроме того, важные пароли необходимо менять раз в три месяца, никогда не использовать одинаковые пароли на разных сервисах, внимательно проверять, куда вводятся логин, пароль и платёжные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и не верить необоснованно выгодным предложениям.
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"В конце урока ребят приглашают проверить свои знания и принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в третий раз и объединит участников из 15 стран (Россия, Беларусь
, Узбекистан
, Таджикистан
, Туркменистан, Казахстан
, Кыргызстан, Армения
, Индия
, Китай
, ЮАР
, Бразилия
, Иран
, Намибия
, Пакистан
)", - добавили в кабмине.
В кабмине пояснили, что главный приз олимпиады для победителей из числа школьников – возможность поступить без экзаменов на бюджет в вузы – участники Международного сетевого института, а для студентов – в магистратуру и аспирантуру.
"Финал олимпиады пройдёт 2–6 октября в образовательном центре "Сириус" в Сочи
. Программа финала будет включать тестовые задания, встречи с приглашёнными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии", - заключили в кабмине.
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