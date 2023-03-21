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В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
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15:25 21.03.2023 (обновлено: 16:54 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859503652.html
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Большом Кремлевском дворце проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:25
2023-03-21T16:54
си цзиньпин
владимир путин
политика
россия
китай
дмитрий медведев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Большом Кремлевском дворце проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Лидер Китая прибыл к главному входу во дворец и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, на которой выстроился почетный караул.В Георгиевском зале Владимир Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга, оркестр исполнил государственные гимны.Главы государств и делегации прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, началась встреча в закрытом режиме.Переговоры в расширенном составе пройдут позднее в Александровском зале, затем в Малахитовом фойе состоится церемония подписания документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.От российской стороны в переговорах в узком формате участвуют зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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си цзиньпин, владимир путин, политика, россия, китай, дмитрий медведев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Большом Кремлевском дворце проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидер Китая прибыл к главному входу во дворец и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, на которой выстроился почетный караул.
В Георгиевском зале Владимир Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга, оркестр исполнил государственные гимны.
«

"Договорились, что пресса сделает съемку и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме", — сказал российский президент.

Главы государств и делегации прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, началась встреча в закрытом режиме.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
Переговоры в расширенном составе пройдут позднее в Александровском зале, затем в Малахитовом фойе состоится церемония подписания документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.
Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8
От российской стороны в переговорах в узком формате участвуют зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
Си ЦзиньпинВладимир ПутинПолитикаРоссияКитайДмитрий МедведевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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