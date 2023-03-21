https://ria.ru/20230321/peregovory-1859503652.html

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Большом Кремлевском дворце проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:25

2023-03-21T15:25

2023-03-21T16:54

си цзиньпин

владимир путин

политика

россия

китай

дмитрий медведев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Большом Кремлевском дворце проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Лидер Китая прибыл к главному входу во дворец и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, на которой выстроился почетный караул.В Георгиевском зале Владимир Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга, оркестр исполнил государственные гимны.Главы государств и делегации прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, началась встреча в закрытом режиме.Переговоры в расширенном составе пройдут позднее в Александровском зале, затем в Малахитовом фойе состоится церемония подписания документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.От российской стороны в переговорах в узком формате участвуют зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

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си цзиньпин, владимир путин, политика, россия, китай, дмитрий медведев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)