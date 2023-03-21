В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
"Договорились, что пресса сделает съемку и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме", — сказал российский президент.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.