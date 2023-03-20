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Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 20.03.2023
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14:04 20.03.2023 (обновлено: 14:05 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/si-1859104799.html
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 20.03.2023
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.03.2023
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фото
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
внуково (аэропорт)
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Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта — в фотоленте Ria.ru.
китай
россия
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фото, фото, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, внуково (аэропорт)
Фото, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Внуково (аэропорт)

Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве

Читать ria.ru в
Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8
 
ФотоКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинВнуково (аэропорт)
 
 
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