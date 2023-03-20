https://ria.ru/20230320/si-1859104799.html

Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве

Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 20.03.2023

Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:04

2023-03-20T14:04

2023-03-20T14:05

фото

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

внуково (аэропорт)

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Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта — в фотоленте Ria.ru.

китай

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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