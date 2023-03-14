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Названы самые гостеприимные страны мира - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
03:37 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/strany-1857580702.html
Названы самые гостеприимные страны мира
Названы самые гостеприимные страны мира - РИА Новости, 14.03.2023
Названы самые гостеприимные страны мира
Опубликован рейтинг Welcoming Countries Rank-2023 самых гостеприимных стран мира, в основе его государства, которые принимают туристов без виз или ставят... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:37
2023-03-14T03:37
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Опубликован рейтинг Welcoming Countries Rank-2023 самых гостеприимных стран мира, в основе его государства, которые принимают туристов без виз или ставят разрешения на въезд по прибытии, сообщает АТОР.На вершине рейтинга (совокупное первое место) самых гостеприимных оказалась 21 страна. Это Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.Немногим более строги к туристам (общее второе место) Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда: без предварительного оформления визы въезд в них доступен для граждан 197 государств.На третьем месте в рейтинге самых гостеприимных следуют Доминика, Палау и Мадагаскар (без визы или с визой по прибытии сюда могут въехать граждане 196 стран). На четвертой строчке Малайзия (195 стран), на пятой позиции – Лесото (194 страны), на шестом месте – Гаити (193 страны). Шри-Ланка и Макао (обе 192 страны) – на седьмом месте, Иран, Непал, Сен-Винсент и Гренадины (187 стран) – на восьмой позиции, на девятой строчке – Кения и Мозамбик (186 стран). Замыкает десятку – Маврикий, который без виз или с визами по прибытию принимает туристов из 181 страны. Согласно Welcoming Countries Rank-2023, Барбадос и Куба – самые гостеприимные направления на Карибах. На постсоветском пространстве наиболее открытым оказался Узбекистан – 25 место в рейтинге и возможность въезда без визы (либо получив визу по прибытии) для граждан 139 государств. Далее следуют Армения – 26 место (135 стран), Молдова – 36 место (103 страны), Грузия – 43 место (94 страны). На 46 месте Белоруссия (91 страна). Азербайджан – 48 место (89 государств), Таджикистан – 50 место (87), Киргизия – 55 место (80); Казахстан – 56 место (77 стран).35 стран Европы делят 45 место в середине таблицы лидеров по "визовому дружелюбию", предлагая безвизовый въезд путешественникам из 92 государств.Россия разделила 64 место с Брунеем. Без виз в РФ могут прибывать граждане 63 стран мира. В прошлом году Россия была на 65-й строчке.По показателю открытости наша страна обошла Новую Зеландию, Канаду, Австралию, Соединенные Штаты Америки и Китай.В тройку наименее гостеприимных государств вошли Эритрея, Ливия и Бутан. На последнем 85 месте – Афганистан, Туркменистан и Северная Корея: для въезда туда гражданам из любой страны мира нужна виза.
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туризм, туристы, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Названы самые гостеприимные страны мира

Опубликован Welcoming Countries Rank-2023 – рейтинг самых гостеприимных стран мира

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Опубликован рейтинг Welcoming Countries Rank-2023 самых гостеприимных стран мира, в основе его государства, которые принимают туристов без виз или ставят разрешения на въезд по прибытии, сообщает АТОР.
На вершине рейтинга (совокупное первое место) самых гостеприимных оказалась 21 страна. Это Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.
Немногим более строги к туристам (общее второе место) Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда: без предварительного оформления визы въезд в них доступен для граждан 197 государств.
На третьем месте в рейтинге самых гостеприимных следуют Доминика, Палау и Мадагаскар (без визы или с визой по прибытии сюда могут въехать граждане 196 стран). На четвертой строчке Малайзия (195 стран), на пятой позиции – Лесото (194 страны), на шестом месте – Гаити (193 страны). Шри-Ланка и Макао (обе 192 страны) – на седьмом месте, Иран, Непал, Сен-Винсент и Гренадины (187 стран) – на восьмой позиции, на девятой строчке – Кения и Мозамбик (186 стран). Замыкает десятку – Маврикий, который без виз или с визами по прибытию принимает туристов из 181 страны.
Согласно Welcoming Countries Rank-2023, Барбадос и Куба – самые гостеприимные направления на Карибах. На постсоветском пространстве наиболее открытым оказался Узбекистан – 25 место в рейтинге и возможность въезда без визы (либо получив визу по прибытии) для граждан 139 государств. Далее следуют Армения – 26 место (135 стран), Молдова – 36 место (103 страны), Грузия – 43 место (94 страны). На 46 месте Белоруссия (91 страна). Азербайджан – 48 место (89 государств), Таджикистан – 50 место (87), Киргизия – 55 место (80); Казахстан – 56 место (77 стран).
35 стран Европы делят 45 место в середине таблицы лидеров по "визовому дружелюбию", предлагая безвизовый въезд путешественникам из 92 государств.
Россия разделила 64 место с Брунеем. Без виз в РФ могут прибывать граждане 63 стран мира. В прошлом году Россия была на 65-й строчке.
По показателю открытости наша страна обошла Новую Зеландию, Канаду, Австралию, Соединенные Штаты Америки и Китай.
В тройку наименее гостеприимных государств вошли Эритрея, Ливия и Бутан. На последнем 85 месте – Афганистан, Туркменистан и Северная Корея: для въезда туда гражданам из любой страны мира нужна виза.
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