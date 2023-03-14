Названы самые гостеприимные страны мира
Опубликован Welcoming Countries Rank-2023 – рейтинг самых гостеприимных стран мира
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
На вершине рейтинга (совокупное первое место) самых гостеприимных оказалась 21 страна. Это Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.
Немногим более строги к туристам (общее второе место) Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда: без предварительного оформления визы въезд в них доступен для граждан 197 государств.
На третьем месте в рейтинге самых гостеприимных следуют Доминика, Палау и Мадагаскар (без визы или с визой по прибытии сюда могут въехать граждане 196 стран). На четвертой строчке Малайзия (195 стран), на пятой позиции – Лесото (194 страны), на шестом месте – Гаити (193 страны). Шри-Ланка и Макао (обе 192 страны) – на седьмом месте, Иран, Непал, Сен-Винсент и Гренадины (187 стран) – на восьмой позиции, на девятой строчке – Кения и Мозамбик (186 стран). Замыкает десятку – Маврикий, который без виз или с визами по прибытию принимает туристов из 181 страны.
Согласно Welcoming Countries Rank-2023, Барбадос и Куба – самые гостеприимные направления на Карибах. На постсоветском пространстве наиболее открытым оказался Узбекистан – 25 место в рейтинге и возможность въезда без визы (либо получив визу по прибытии) для граждан 139 государств. Далее следуют Армения – 26 место (135 стран), Молдова – 36 место (103 страны), Грузия – 43 место (94 страны). На 46 месте Белоруссия (91 страна). Азербайджан – 48 место (89 государств), Таджикистан – 50 место (87), Киргизия – 55 место (80); Казахстан – 56 место (77 стран).
35 стран Европы делят 45 место в середине таблицы лидеров по "визовому дружелюбию", предлагая безвизовый въезд путешественникам из 92 государств.
По показателю открытости наша страна обошла Новую Зеландию, Канаду, Австралию, Соединенные Штаты Америки и Китай.
В тройку наименее гостеприимных государств вошли Эритрея, Ливия и Бутан. На последнем 85 месте – Афганистан, Туркменистан и Северная Корея: для въезда туда гражданам из любой страны мира нужна виза.