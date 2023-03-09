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Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС - РИА Новости, 09.03.2023
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06:50 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/iran-1856660724.html
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС - РИА Новости, 09.03.2023
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:50
2023-03-09T06:50
шос
шавкат мирзиеев
узбекистан
иран
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ТАШКЕНТ, 9 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа, обнародованного в четверг. Мирзиёев поручил МИД страны направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного меморандума. Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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шос, шавкат мирзиеев, узбекистан, иран, самарканд, в мире
ШОС, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Иран, Самарканд, В мире
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС

Президент Узбекистана утвердил меморандум об обязательствах Ирана для вступления в ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа, обнародованного в четверг.
«
"Утвердить меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.
Мирзиёев поручил МИД страны направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного меморандума.
Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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Вчера, 13:30
 
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