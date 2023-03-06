https://ria.ru/20230306/malofeev-1856082503.html

Биография Константина Малофеева

Биография Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023

Биография Константина Малофеева

Глава совета директоров медиакомпании "Царьград" Константин Валерьевич Малофеев родился 3 июля 1974 года в городе Пущино Московской области. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:34

2023-03-06T11:34

2023-03-06T11:34

справки

константин малофеев

пущино

московская область (подмосковье)

дарья дугина

ренессанс капитал

интеррос

россия

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Глава совета директоров медиакомпании "Царьград" Константин Валерьевич Малофеев родился 3 июля 1974 года в городе Пущино Московской области.В 1996 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности "Государственное право". В 1996-1998 годах – юрист, начальник управления спецпроектов "Ренессанс капитала".С 1998 по 2000 годы трудился в инвестиционной компании "Центринвест", брокерской конторе Regent European Securities.В 2001 году занял пост начальника управления инвестиций "Интерроса".В 2002-2005 годах работал в должности начальника управления корпоративных финансов инвестиционно-банковского департамента "МДМ банка".В 2005 году Малофеев основал крупнейшей российский частный инвестиционный фонд Marshall Capital Partners, в котором в качестве управляющего партнера отвечал за стратегию и менеджмент. С 2009 года участвовал в реформе "Связьинвеста", осенью 2010 года стал крупнейшим миноритарным акционером "Ростелекома" (владел 7,45% акций, которые в 2013 году продал компании "Мобител"). В 2011 году основал экоферму "Заречье" на территории Серпуховского района Московской области. Хозяйство является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. В 2014 году основал телеканал "Царьград", до ноября 2017 года выступал его генеральным продюсером, в настоящее время является акционером медиаресурса.С 2015 года Константин Малофеев занимает должность председателя Совета директоров группы компаний "Царьград".В 2012-2013 годах проходил свидетелем по делу о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более 225 миллионов долларов. Также с 2012 года Малофеев был фигурантом дела о подкупе избирателей во время выборов депутатов в селе Знаменском Угранского района Смоленской области, в которых он участвовал. После четырех лет расследования бизнесмен, ранее считавшийся инициатором подкупа, был признан следствием потерпевшей стороной. Занимается благотворительностью и общественной деятельностью.Является заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора.Учредил в Подмосковье частную православную Гимназию святителя Василия Великого, является председателем наблюдательного совета учебного заведения, а также учредил Благотворительный фонд Святителя Василия Великого – один из крупнейших частных фондов России. Председатель правления и член попечительского совета некоммерческого партнерства "Лига безопасного Интернета", инициировал создание черных списков сайтов.В ноябре 2017 года был избран председателем Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" (с 22 ноября 2020 года – Общество "Царьград"). Награжден орденами святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней, орденом святого преподобного Серафима Саровского III степени, орденом преподобного Сергия Радонежского III ступени и др.Константин Малофеев женат, у него трое детей.6 марта 2023 года стало известно, что ФСБ предотвратила организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь Константина Малофеева.По данным силовиков, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой убиты два местных жителя.Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

пущино

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, константин малофеев, пущино, московская область (подмосковье), дарья дугина, ренессанс капитал , интеррос, россия, политика