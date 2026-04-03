18:00 03.04.2026 (обновлено: 18:09 03.04.2026)
Минобразования Молдавии проверит, как главарь РДК* оказался в университете
Минобразования Молдавии проверит, как главарь РДК* оказался в университете

КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Минобразования Молдавии проверит, как главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** оказался в стенах Молдавского государственного университета в Кишиневе, сообщает издание Ziarul de garda со ссылкой на образовательное ведомство.
Ранее организатор нападения на Брянскую область Капустин** дал интервью блогеру-иноагенту Юрию Дудю***, в котором среди прочего рассказал, как он и его сообщники убивали мирных жителей Брянска в марте 2023 года. По данным молдавского издания, интервью состоялось в центре производства цифровых медиа Mediacor, расположенном на территории Молдавского государственного университета в Кишиневе. Как пишет издание, Капустину** запрещен въезд в Шенгенскую зону.
"Минобразования проверяет, был ли доступ предоставлен в рамках независимого проекта или внутренней деятельности", - сообщает издание со ссылкой на министерство.
Подчеркивается, что ведомство с предельной серьезностью относится к любой информации о присутствии в учебных заведениях лиц, связанных с экстремистскими идеологиями или поведением, противоречащим основополагающим ценностям прав человека и образования.
В минобразования также отметили, что запросили разъяснения для установления точного контекста, в котором соответствующее лицо имело доступ на территорию университета, а также того, были ли соблюдены внутренние процедуры и была ли проведена надлежащая оценка рисков. "Минобразования также запросит создание внутренней процедуры координации с МолдГУ в отношении аренды помещений и консультаций по деликатным вопросам. Независимо от формата этого присутствия, образовательные учреждения несут ответственность за обеспечение безопасной среды для всех студентов и сотрудников и за предотвращение любых форм пропаганды насилия, ненависти или дискриминации", — поясняется в сообщении.
По данным ФСБ, Капустин** участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В России он заочно осужден на пожизненный срок. Капустин** был объявлен в розыск по уголовной статье в марте 2023 года. В январе 2026 года стало известно, что он переобъявлен в розыск.
* запрещенная в РФ террористическая организация.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов.
*** Признан в РФ иноагентом.
