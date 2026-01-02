Рейтинг@Mail.ru
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск
01:50 02.01.2026 (обновлено: 05:40 02.01.2026)
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск - РИА Новости, 02.01.2026
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** переобъявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД. РИА Новости, 02.01.2026
россия, запорожская область, москва, константин малофеев, страна.ua, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Россия, Запорожская область, Москва, Константин Малофеев, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск

Главаря РДК Капустина переобъявили в розыск по уголовной статье

CC BY 4.0 / Світлана Кирган / Денис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
CC BY 4.0 / Світлана Кирган /
Денис Капустин**. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** переобъявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 6.3.1984, место рождения: РФ, город Москва... Переобъявлен", — сообщается в карточке разыскиваемого.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
23 декабря 2025, 12:44
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что главарь РДК Капустин**, осужденный в России на пожизненный срок, уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Накануне главное управление разведки минобороны Украины заявило, что Капустин** жив.
По данным ФСБ, будучи гражданином России, Капустин** участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Летом 2022-го он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — сорванное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и нападение на Брянскую область. За последнее суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
Вместе с Капустиным** во вторжении в российский регион участвовал актер, известный по сериалу "Глухарь", Кирилл Канахин**. Он покинул Россию и вступил в РДК* в 2022 году, а с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. Ему также дали пожизненный срок.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен в перечень террористов и экстремистов
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
20 декабря 2025, 06:23
 
РоссияЗапорожская областьМоскваКонстантин МалофеевСтрана.uaВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
