Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** переобъявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 6.3.1984, место рождения: РФ, город Москва... Переобъявлен", — сообщается в карточке разыскиваемого.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что главарь РДК Капустин**, осужденный в России на пожизненный срок, уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Накануне главное управление разведки минобороны Украины заявило, что Капустин** жив.
По данным ФСБ, будучи гражданином России, Капустин** участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Летом 2022-го он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — сорванное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и нападение на Брянскую область. За последнее суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
Вместе с Капустиным** во вторжении в российский регион участвовал актер, известный по сериалу "Глухарь", Кирилл Канахин**. Он покинул Россию и вступил в РДК* в 2022 году, а с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. Ему также дали пожизненный срок.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен в перечень террористов и экстремистов
