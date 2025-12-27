https://ria.ru/20251227/glavar-2065029439.html
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина** - РИА Новости, 27.12.2025
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Заочно осужденный в России на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:03:00+03:00
2025-12-27T10:03:00+03:00
2025-12-27T14:39:00+03:00
россия
запорожская область
волгоградская область
константин малофеев
вооруженные силы украины
страна.ua
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
В Запорожской области ликвидировали главаря РДК Капустина