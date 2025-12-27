Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина** - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 27.12.2025 (обновлено: 14:39 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/glavar-2065029439.html
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина** - РИА Новости, 27.12.2025
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Заочно осужденный в России на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:03:00+03:00
2025-12-27T14:39:00+03:00
россия
запорожская область
волгоградская область
константин малофеев
вооруженные силы украины
страна.ua
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065028010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca89153e8bead764aa0fc19a7d1e3e68.jpg
https://ria.ru/20251223/delo-2064059288.html
россия
запорожская область
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065028010_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_2f78a84cbd8c7225cc2ffaf570e76bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, волгоградская область, константин малофеев, вооруженные силы украины, страна.ua, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Запорожская область, Волгоградская область, Константин Малофеев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**

В Запорожской области ликвидировали главаря РДК Капустина

© Getty Images / SOPA Images / Oleksii ChumachenkoДенис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko
Денис Капустин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заочно осужденный в России на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин** уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как уточнили в украинском издании, Капустин** ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара FPV-дрона.
Капустин** — один из главарей РДК*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В России он был заочно осужден на пожизненный срок.
* Признана в России террористической организацией.
** Внесен в России в перечень экстремистов и террористов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
23 декабря, 12:44
 
РоссияЗапорожская областьВолгоградская областьКонстантин МалофеевВооруженные силы УкраиныСтрана.uaФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала