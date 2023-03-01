https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html

Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards

Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards - РИА Новости, 01.03.2023

Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards

Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов стал лауреатом престижной международной премии Mobile Photo Awards-2022 (MPA). Ею отмечаются лучшие... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:37

2023-03-01T13:37

2023-03-01T13:37

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алексей филиппов

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов стал лауреатом престижной международной премии Mobile Photo Awards-2022 (MPA). Ею отмечаются лучшие снимки, сделанные авторами со всего мира исключительно со смартфонов и планшетов.Филиппов удостоен наград за фото "Гринвич" и "Райдер", снятые им в Великобритании и Калмыкии. Обе работы были представлены в номинации "Силуэты".Алексей Филиппов – обладатель множества российских и международных фотографических премий. В прошлом году он стал лауреатом World Sport Photography Award, в 2020-м был признан "Лучшим спортивным фотографом года" Национальной ассоциацией фотожурналистов США, а в 2019-м получил награду Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).Премия MPA была учреждена в 2011 году. Она присуждается в 13 номинациях, в том числе "Силуэты", "Черно-белое", "Портреты /автопортреты", "Визуальные эффекты /цифровое искусство", "Макросъемка и детали".

https://ria.ru/20221125/pobediteli-1834317917.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", алексей филиппов, великобритания, сша, технологии, риа новости, новости агентства, фотография