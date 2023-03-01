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Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards - РИА Новости, 01.03.2023
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13:37 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html
Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards
Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards - РИА Новости, 01.03.2023
Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов стал лауреатом престижной международной премии Mobile Photo Awards-2022 (MPA). Ею отмечаются лучшие... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:37
2023-03-01T13:37
миа "россия сегодня"
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технологии
риа новости
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов стал лауреатом престижной международной премии Mobile Photo Awards-2022 (MPA). Ею отмечаются лучшие снимки, сделанные авторами со всего мира исключительно со смартфонов и планшетов.Филиппов удостоен наград за фото "Гринвич" и "Райдер", снятые им в Великобритании и Калмыкии. Обе работы были представлены в номинации "Силуэты".Алексей Филиппов – обладатель множества российских и международных фотографических премий. В прошлом году он стал лауреатом World Sport Photography Award, в 2020-м был признан "Лучшим спортивным фотографом года" Национальной ассоциацией фотожурналистов США, а в 2019-м получил награду Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).Премия MPA была учреждена в 2011 году. Она присуждается в 13 номинациях, в том числе "Силуэты", "Черно-белое", "Портреты /автопортреты", "Визуальные эффекты /цифровое искусство", "Макросъемка и детали".
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миа "россия сегодня", алексей филиппов, великобритания, сша, технологии, риа новости, новости агентства, фотография
МИА "Россия сегодня", Алексей Филиппов, Великобритания, США, Технологии, РИА Новости, Новости агентства, Фотография

Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards

© РИА Новости / Алексей ФилипповФотография "Райдер" спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации "Силуэты" международной премии MPA
Фотография Райдер спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации Силуэты международной премии MPA - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Фотография "Райдер" спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации "Силуэты" международной премии MPA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов стал лауреатом престижной международной премии Mobile Photo Awards-2022 (MPA). Ею отмечаются лучшие снимки, сделанные авторами со всего мира исключительно со смартфонов и планшетов.
Филиппов удостоен наград за фото "Гринвич" и "Райдер", снятые им в Великобритании и Калмыкии. Обе работы были представлены в номинации "Силуэты".
© РИА Новости / Алексей ФилипповФотография "Гринвич" спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации "Силуэты" международной премии MPA
Гринвич - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Фотография "Гринвич" спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации "Силуэты" международной премии MPA
Алексей Филиппов – обладатель множества российских и международных фотографических премий. В прошлом году он стал лауреатом World Sport Photography Award, в 2020-м был признан "Лучшим спортивным фотографом года" Национальной ассоциацией фотожурналистов США, а в 2019-м получил награду Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Премия MPA была учреждена в 2011 году. Она присуждается в 13 номинациях, в том числе "Силуэты", "Черно-белое", "Портреты /автопортреты", "Визуальные эффекты /цифровое искусство", "Макросъемка и детали".
Эби Харриган (Австралия) в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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МИА "Россия сегодня"Алексей ФилипповВеликобританияСШАТехнологииРИА НовостиНовости агентстваФотография
 
 
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