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Портфолио фотокора РИА Новости вошло в ТОП-10 спортивной премии AIPS

Портфолио фотокора РИА Новости вошло в ТОП-10 спортивной премии AIPS - РИА Новости, 24.05.2022

Портфолио фотокора РИА Новости вошло в ТОП-10 спортивной премии AIPS

Работы специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова вошли в десятку лучших в категории "Портфолио" ведущей премии в области спортивной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:52

2022-05-24T10:52

2022-05-24T10:52

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МОСКВА, 24 мая, - РИА Новости. Работы специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова вошли в десятку лучших в категории "Портфолио" ведущей премии в области спортивной журналистики - Международной ассоциации спортивной прессы (International Sport Press Association - AIPS). На отобранных экспертным жюри кадрах – фрагменты соревнований чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале 2021 года.Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом премии AIPS, а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) признала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".Международная ассоциация спортивной прессы была создана в 1924 году и объединяет спортивных журналистов из 160 государств, включая Россию. Цель премии AIPS – отметить тех профессионалов, которые создают самый качественный спортивный контент в текстовом, фото-, видео- и аудио-форматах. AIPS способствует укреплению сотрудничества между членами ассоциации в деле защиты спорта и профессиональных интересов ее участников, а также обеспечению наилучших условий для их работы.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Артем Смирнов

риа новости, россия, aips, алексей филиппов, фотография, новости агентства