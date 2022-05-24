Портфолио фотокора РИА Новости вошло в ТОП-10 спортивной премии AIPS
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВанесса Хинц на дистанции эстафеты среди женщин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке
МОСКВА, 24 мая, - РИА Новости. Работы специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова вошли в десятку лучших в категории "Портфолио" ведущей премии в области спортивной журналистики - Международной ассоциации спортивной прессы (International Sport Press Association - AIPS). На отобранных экспертным жюри кадрах – фрагменты соревнований чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале 2021 года.
Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом премии AIPS, а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) признала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСветлана Миронова (Россия) на огневом рубеже масс-старта среди женщин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
1 из 4
Светлана Миронова (Россия) на огневом рубеже масс-старта среди женщин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛеа Айнфальт (Словения) на дистанции спринта на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
2 из 4
Леа Айнфальт (Словения) на дистанции спринта на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЕвгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
3 из 4
Евгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпортсмены на дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
4 из 4
Спортсмены на дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
1 из 4
Светлана Миронова (Россия) на огневом рубеже масс-старта среди женщин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
2 из 4
Леа Айнфальт (Словения) на дистанции спринта на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
3 из 4
Евгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
4 из 4
Спортсмены на дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Международная ассоциация спортивной прессы была создана в 1924 году и объединяет спортивных журналистов из 160 государств, включая Россию. Цель премии AIPS – отметить тех профессионалов, которые создают самый качественный спортивный контент в текстовом, фото-, видео- и аудио-форматах. AIPS способствует укреплению сотрудничества между членами ассоциации в деле защиты спорта и профессиональных интересов ее участников, а также обеспечению наилучших условий для их работы.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
16 октября 2020, 21:48"Россия сегодня" победила в премии "Хрустальная пирамида"