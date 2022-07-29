https://ria.ru/20220729/fotozhurnalist-1805833449.html

Фотожурналист РИА Новости награжден престижной фотопремией мира

Фотожурналист РИА Новости награжден престижной фотопремией мира - РИА Новости, 29.07.2022

Фотожурналист РИА Новости награжден престижной фотопремией мира

Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards – назвала лауреатов 2022 года. Среди ее победителей – специальный... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:59

2022-07-29T12:59

2022-07-29T12:59

миа "россия сегодня"

новости агентства

риа новости

алексей филиппов

фото

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790321731_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_5fb65f5b42b83639271a295a00011137.jpg

МОСКВА, 29 июл, - РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards – назвала лауреатов 2022 года. Среди ее победителей – специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов.Репортажная фотография Филиппова – фрагмент дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале прошлого года - стала бронзовым призером премии в категории "Зимние виды спорта".Два других его динамичных снимка - россиянин Евгений Гараничев на огневом рубеже во время пристрелки на чемпионате мира по биатлону-2021 и выступление гимнастки Санне Веверс из Нидерландов в финальных соревнованиях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле в апреле 2021 года – завоевали "Особую отметку жюри" в категориях "Зимние виды спорта" и "Гимнастика" соответственно.Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом премии AIPS, а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) признала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента. В конкурсе 2022 года приняли участие фотографы из более 60-ти стран мира, прислав порядка 7 тысяч работ.Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

https://ria.ru/20220609/fotovystavka-1794059546.html

https://ria.ru/20220516/premiya-1788731513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости, алексей филиппов, фото, спорт