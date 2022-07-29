Фотожурналист РИА Новости награжден престижной фотопремией мира
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпортсмены на дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке
МОСКВА, 29 июл, - РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards – назвала лауреатов 2022 года. Среди ее победителей – специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов.
Репортажная фотография Филиппова – фрагмент дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале прошлого года - стала бронзовым призером премии в категории "Зимние виды спорта".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЕвгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
1 из 2
Евгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСанне Веверс (Нидерланды) выполняет упражнения на бревне в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах среди женщин на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
2 из 2
Санне Веверс (Нидерланды) выполняет упражнения на бревне в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах среди женщин на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
1 из 2
Евгений Гараничев (Россия) на огневом рубеже во время пристрелки перед индивидуальной гонкой среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке.
2 из 2
Санне Веверс (Нидерланды) выполняет упражнения на бревне в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах среди женщин на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
Два других его динамичных снимка - россиянин Евгений Гараничев на огневом рубеже во время пристрелки на чемпионате мира по биатлону-2021 и выступление гимнастки Санне Веверс из Нидерландов в финальных соревнованиях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле в апреле 2021 года – завоевали "Особую отметку жюри" в категориях "Зимние виды спорта" и "Гимнастика" соответственно.
Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом премии AIPS, а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) признала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".
Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента. В конкурсе 2022 года приняли участие фотографы из более 60-ти стран мира, прислав порядка 7 тысяч работ.
Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.