Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021

Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021

Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021

Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:19

2021-11-22T18:19

2021-11-22T22:46

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова признано "Лучшим спортивным фото" (Best Pictures) по версии Международного конкурса фотографий зимних видов спорта (World Media Summit Global Awards for Excellence: Winter Sports Photo Awards). Конкурс прошел на площадке Всемирного медиасаммита-2021 (World Media Summit).Снимок Филиппова, сделанный в шведском Эстерсунде, также завоевал "золото" в конкурсной категории "Соревнования/Одиночные фотографии"(Actions/Singles).Говоря о своей победе, Алексей Филиппов подчеркнул: "Мне очень приятно получить такую высокую награду, я благодарен жюри за их высокую оценку. Спорт - очень важная часть нашей жизни, особенно в нынешнее непростое пандемическое время. Сейчас спорт призван объединять людей, ведь для него нет границ и ограничений. Прекрасно, что существуют такие крупные фотоконкурсы, посвященные спортивной фотографии, которые дают возможность показать снимки большей аудитории. Особенно это интересно в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине, которую я лично жду с нетерпением и предвкушением. Это будет грандиознейшее событие, которое поможет нам преодолеть все трудности и объединить людей".Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом Международной ассоциации спортивной прессы(International Sport Press Association, AIPS), а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) назвала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".Международный конкурс WMS Global Awards for Excellence впервые с момента своего возникновения в 2014 году целиком посвящен спортивной фотографии (Winter Sports Photo Awards), что особенно значимо в преддверии Зимних Олимпийских игр-2022, которые откроются в столице КНР, Пекине, в феврале. Цель конкурсной площадки - поддержка и поощрение талантливых представителей мировых медиа. Конкурс организован под эгидой Всемирного медиасаммита (World Media Summit). Соорганизатором конкурса выступило информационное агентство "Синьхуа" (Xinhua News Agency).Председателем международного жюри конкурса в 2021 году стал Боб Мартин (Великобритания), возглавивший фотосопровождение Летних Олимпийских игр-2012 (Лондон) и выступивший консультантом по вопросам фото организационного комитета Летних Олимпийских игр-2016 (Рио-де-Жанейро). В команду жюри вошел также глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.

