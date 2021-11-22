18:19 22.11.2021 (обновлено: 22:46 22.11.2021)
Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в шведском Эстерсунде
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова признано "Лучшим спортивным фото" (Best Pictures) по версии Международного конкурса фотографий зимних видов спорта (World Media Summit Global Awards for Excellence: Winter Sports Photo Awards). Конкурс прошел на площадке Всемирного медиасаммита-2021 (World Media Summit).
Снимок Филиппова, сделанный в шведском Эстерсунде, также завоевал "золото" в конкурсной категории "Соревнования/Одиночные фотографии"(Actions/Singles).
Говоря о своей победе, Алексей Филиппов подчеркнул: "Мне очень приятно получить такую высокую награду, я благодарен жюри за их высокую оценку. Спорт - очень важная часть нашей жизни, особенно в нынешнее непростое пандемическое время. Сейчас спорт призван объединять людей, ведь для него нет границ и ограничений. Прекрасно, что существуют такие крупные фотоконкурсы, посвященные спортивной фотографии, которые дают возможность показать снимки большей аудитории. Особенно это интересно в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине, которую я лично жду с нетерпением и предвкушением. Это будет грандиознейшее событие, которое поможет нам преодолеть все трудности и объединить людей".
Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом Международной ассоциации спортивной прессы(International Sport Press Association, AIPS), а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) назвала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".
Международный конкурс WMS Global Awards for Excellence впервые с момента своего возникновения в 2014 году целиком посвящен спортивной фотографии (Winter Sports Photo Awards), что особенно значимо в преддверии Зимних Олимпийских игр-2022, которые откроются в столице КНР, Пекине, в феврале. Цель конкурсной площадки - поддержка и поощрение талантливых представителей мировых медиа. Конкурс организован под эгидой Всемирного медиасаммита (World Media Summit). Соорганизатором конкурса выступило информационное агентство "Синьхуа" (Xinhua News Agency).
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Лееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Аарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Кэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЙоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Йоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНаталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Наталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
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Спортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Лаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДоротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Доротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Лееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Аарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
3 из 12
Кэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
4 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
5 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
6 из 12
Йоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
7 из 12
Наталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
8 из 12
Спортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
9 из 12
Российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
10 из 12
Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
11 из 12
Лаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
12 из 12
Доротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Председателем международного жюри конкурса в 2021 году стал Боб Мартин (Великобритания), возглавивший фотосопровождение Летних Олимпийских игр-2012 (Лондон) и выступивший консультантом по вопросам фото организационного комитета Летних Олимпийских игр-2016 (Рио-де-Жанейро). В команду жюри вошел также глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.
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