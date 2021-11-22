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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/snimok-1760220481.html
Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021
Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021 - РИА Новости, 22.11.2021
Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021
Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:19
2021-11-22T22:46
новости агентства
алексей филиппов
миа "россия сегодня"
фото
культура
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова признано "Лучшим спортивным фото" (Best Pictures) по версии Международного конкурса фотографий зимних видов спорта (World Media Summit Global Awards for Excellence: Winter Sports Photo Awards). Конкурс прошел на площадке Всемирного медиасаммита-2021 (World Media Summit).Снимок Филиппова, сделанный в шведском Эстерсунде, также завоевал "золото" в конкурсной категории "Соревнования/Одиночные фотографии"(Actions/Singles).Говоря о своей победе, Алексей Филиппов подчеркнул: "Мне очень приятно получить такую высокую награду, я благодарен жюри за их высокую оценку. Спорт - очень важная часть нашей жизни, особенно в нынешнее непростое пандемическое время. Сейчас спорт призван объединять людей, ведь для него нет границ и ограничений. Прекрасно, что существуют такие крупные фотоконкурсы, посвященные спортивной фотографии, которые дают возможность показать снимки большей аудитории. Особенно это интересно в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине, которую я лично жду с нетерпением и предвкушением. Это будет грандиознейшее событие, которое поможет нам преодолеть все трудности и объединить людей".Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом Международной ассоциации спортивной прессы(International Sport Press Association, AIPS), а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) назвала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".Международный конкурс WMS Global Awards for Excellence впервые с момента своего возникновения в 2014 году целиком посвящен спортивной фотографии (Winter Sports Photo Awards), что особенно значимо в преддверии Зимних Олимпийских игр-2022, которые откроются в столице КНР, Пекине, в феврале. Цель конкурсной площадки - поддержка и поощрение талантливых представителей мировых медиа. Конкурс организован под эгидой Всемирного медиасаммита (World Media Summit). Соорганизатором конкурса выступило информационное агентство "Синьхуа" (Xinhua News Agency).Председателем международного жюри конкурса в 2021 году стал Боб Мартин (Великобритания), возглавивший фотосопровождение Летних Олимпийских игр-2012 (Лондон) и выступивший консультантом по вопросам фото организационного комитета Летних Олимпийских игр-2016 (Рио-де-Жанейро). В команду жюри вошел также глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
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новости агентства, алексей филиппов, миа "россия сегодня", фото, сша, лондон, франция, youtube, новости культуры
18:19 22.11.2021 (обновлено: 22:46 22.11.2021)
 

Снимок фотокора РИА Новости стал лучшим на Всемирном медиасаммите-2021

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в шведском Эстерсунде
Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в шведском Эстерсунде - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одиночное фото, запечатлевшее уникального биатлониста Мартена Фуркада (Франция) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Филиппова признано "Лучшим спортивным фото" (Best Pictures) по версии Международного конкурса фотографий зимних видов спорта (World Media Summit Global Awards for Excellence: Winter Sports Photo Awards). Конкурс прошел на площадке Всемирного медиасаммита-2021 (World Media Summit).
Снимок Филиппова, сделанный в шведском Эстерсунде, также завоевал "золото" в конкурсной категории "Соревнования/Одиночные фотографии"(Actions/Singles).
Говоря о своей победе, Алексей Филиппов подчеркнул: "Мне очень приятно получить такую высокую награду, я благодарен жюри за их высокую оценку. Спорт - очень важная часть нашей жизни, особенно в нынешнее непростое пандемическое время. Сейчас спорт призван объединять людей, ведь для него нет границ и ограничений. Прекрасно, что существуют такие крупные фотоконкурсы, посвященные спортивной фотографии, которые дают возможность показать снимки большей аудитории. Особенно это интересно в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине, которую я лично жду с нетерпением и предвкушением. Это будет грандиознейшее событие, которое поможет нам преодолеть все трудности и объединить людей".
Алексей Филиппов - обладатель множества российских и международных фотографических премий. В том числе, в январе 2019 года он стал "серебряным" лауреатом Международной ассоциации спортивной прессы(International Sport Press Association, AIPS), а в марте 2020 года Национальная Ассоциация Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США) назвала Филиппова "Лучшим спортивным фотографом года".
Международный конкурс WMS Global Awards for Excellence впервые с момента своего возникновения в 2014 году целиком посвящен спортивной фотографии (Winter Sports Photo Awards), что особенно значимо в преддверии Зимних Олимпийских игр-2022, которые откроются в столице КНР, Пекине, в феврале. Цель конкурсной площадки - поддержка и поощрение талантливых представителей мировых медиа. Конкурс организован под эгидой Всемирного медиасаммита (World Media Summit). Соорганизатором конкурса выступило информационное агентство "Синьхуа" (Xinhua News Agency).
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Лееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
1 из 12
Лееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Аарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
2 из 12
Аарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
Кэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх
3 из 12
Кэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
4 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
5 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЙоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Йоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене
6 из 12
Йоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНаталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Наталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене
7 из 12
Наталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
Спортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи
8 из 12
Спортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
9 из 12
Российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
10 из 12
Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Лаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
11 из 12
Лаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДоротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Доротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
12 из 12
Доротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 12
Лееви Мутру (Финляндия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12
Аарон Костнер (Италия) во время тренировки перед началом соревнований в лыжном двоеборье среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12
Кэйсин Ёсида (Япония) на дистанции гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх. Ийво Нисканен (Финляндия) на дистанции гонки на 50 км классическим стилем среди мужчин с масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12
Российская спортсменка Лана Прусакова выступает в дисциплине слоупстайл на соревнованиях по фристайлу среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
6 из 12
Йоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
7 из 12
Наталья Паулаускайте (Литва) на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 12
Спортсмен на трассе гонки на дистанции 10 км в классе LW 2-9 (стоя) среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 12
Российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
10 из 12
Мартен Фуркад (Франция) на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
11 из 12
Лаура Тойванен (Финляндия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
12 из 12
Доротея Вирер (Италия) на дистанции эстафеты 4х6 км в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Председателем международного жюри конкурса в 2021 году стал Боб Мартин (Великобритания), возглавивший фотосопровождение Летних Олимпийских игр-2012 (Лондон) и выступивший консультантом по вопросам фото организационного комитета Летних Олимпийских игр-2016 (Рио-де-Жанейро). В команду жюри вошел также глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
Игрок сборной США Коби Брайант - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:50
Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии
 
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